Общество
PrimaMedia.ruДорожные службы Владивостока устраняют последствия стихии
Дорожные службы Владивостока ликвидируют последствия стихии, обрушившейся сегодня, 27 августа, на город. По сообщению Приморгидромета, менее чем за три часа выпало 50 мм осадков, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.
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Происшествия
В Петербурге станцию метро закрыли из-за падения пассажира на рельсы
Российская газета 06:49
Политика
Испанские СМИ раскрыли секрет «вечной молодости» Путина
ФАН вчера в 18:13
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Политика
Макрон призвал думать о совместной с Россией стратегии по космосу
"Мы должны вместе думать о нашей стратегии по космосу.
РИА Новости 06:30
Политика
Зеленский выбрал нового премьера Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту кандидатуру заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра страны.
BFM.ru 06:52
Здоровье
Названы полезные свойства кабачков
Актуальные Новости 04:58
Политика
Верховную Раду заблокировали следователи ГБР и СБУ
В Верховную Раду пришли с обысками следователи Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).
Lenta.ru 07:31
Армия и оружие
На Украине заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
RT на русском 04:28
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Известия вчера в 09:28
Политика
Пушков ответил на заявление сенатора США об отказе в российской визе
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова сенатора США Рона Джонсона, который заявил, что Россия отказала ему в визе.
Газета.Ru 07:08
Авто
На МАКС впервые представили вертолет в стиле Aurus
На авиасалоне МАКС впервые представили вертолет Ансат с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике автомобильного бренда Aurus.
Российская газета 03:45
Происшествия
ЕСПЧ присудил родственникам Магнитского компенсацию от РФ
Компенсацию, решил суд, должны получить мать и вдова Магнитского. Решение суда еще не вступило в силу.
REGNUM 05:33
Политика
Спикер Рады оценил первые 100 дней президентства Зеленского
Спикер Верховной рады Андрей Парубий высказал своё мнение по поводу первых 100 дней президентства Владимира Зеленского на Украине.
RT на русском 06:06
Экономика
Минфин и ЦБ расскажут об изменении системы пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Авто
Названы самые популярные кроссоверы в столице по итогам семи месяцев
Известия вчера в 08:20
Здоровье
Медики из Качканара выразили протест вслед за тагильскими хирургами
Медицинские работники из Качканара вслед за тагильскими хирургами записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, они пожаловались на оптимизацию, сообщает «Уралинформбюро».
ТагилСити.ру 04:08
Политика
В Киеве произошел конфликт из-за антироссийского плаката
РИА Новости 06:31
Общество
Северный флот подтвердил открытие пяти новых островов в Арктике
Гидрографическая группа Северного флота, действующая в составе комплексной экспедиции СФ на архипелаг Земля Франца-Иосифа, подтвердила открытие пяти островов, которые раньше были замечены из космоса, сообщает пресс-служба СФ.
МИР 24 07:41
Политика
Россия согласилась с позицией Малайзии по MH17
Россияская сторона согласилась с этой позицией, передаёт ТАСС.
News.ru 07:40
Здоровье
Что делать недовольному врачами пациенту, сказал Верховный суд
Спор россиянки и медиков дошел до Верховного суда, где пояснили, что пациент должен доказать только факт своих мучений, а все остальное властям докажут врачи, сообщает DEITA.
Deita.ru 04:00
Общество
Johnson & Johnson заплатит $572 млн за распространение опиоидов в США
Суд Кливленда (штат Оклахома) постановил в понедельник, что компания Johnson & Johnson несет ответственность за распространение так называемой опиоидной эпидемии в штате.
Коммерсантъ 06:50
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов прокомментировал слухи о раке у Анастасии Заворотнюк
Анастасия пока не спешит комментировать слухи о своем смертельном заболевании, однако ее коллега и бывший любовник, актер Сергей Жигунов, согласился поговорить с журналистами на эту тему.
Bimru.ru 03:27
Происшествия
«Уральские авиалинии» выпустили футболки с фразой бортпроводника А321
Авиакомпания «Уральские авиалинии» выпустила футболки с надписью «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы».
Екатеринбург-ТВ 01:03
Политика
Появилось видео нестандартной посадки Су-57
Видео необычной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в подмосковном Жуковском появилось в Twitter.
Известия 05:50
Происшествия
Глава правительства Чечни прокомментировал задержание брата во Внуково
Председатель Правительства Чеченской республики Муслим Хучиев отреагировал на произошедшее в московском аэропорту Внуково.
Московский Комсомолец вчера в 08:35
Космос
Роскосмос начал подготовку к полету на Луну
Госкорпорация «Роскосмос» начала подготовку к полету на Луну.
Твой Иркутск 00:30
Политика
Эрдоган поставил задачу довести товарооборот с Россией до $100 млрд
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ставит задачу существенно увеличить товарооборот с Россией и довести его до $100 млрд.
RT на русском 06:44
Кино
Вышел трейлер драмы «Бледная синяя точка» с Натали Портман
Культуромания 02:37
Музыка
Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна»
Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».
Актуальные Новости 05:37