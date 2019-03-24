Доротея Вирер выиграла общий зачет Кубка мира по биатлонуРБК 09:53

Третье место в общем зачете досталось Анастасии Кузьминой, выступающей за Словакию. Спортсменка в последней гонке своей карьеры допустила шесть промахов и заняла десятое место. Вирер стала первой в истории итальянкой, одержавшей победу в общем зачете Кубка мира по биатлону.

Доротея Вирер выиграла общий зачет Кубка мира по биатлону

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