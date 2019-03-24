Спорт

Доротея Вирер выиграла общий зачет Кубка мира по биатлонуРБК 09:53

Третье место в общем зачете досталось Анастасии Кузьминой, выступающей за Словакию. Спортсменка в последней гонке своей карьеры допустила шесть промахов и заняла десятое место. Вирер стала первой в истории итальянкой, одержавшей победу в общем зачете Кубка мира по биатлону.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Вирер стала первой итальянкой в истории, завоевавшей Большой хрустальный глобус

Матч ТВ09:37

Вирер выиграла общий зачет Кубка мира по биатлону в сезоне-2018/19

РИА Новости10:40

Вирер стала первой итальянкой в истории, завоевавшей Большой хрустальный глобус

Sportbox.RU09:37

Доротея Вирер: «Секрет успеха в том, что нас в команде всего четверо»

Sports.ru11:45

Самая красивая биатлонистка взяла Кубок мира. Она — первый обладатель трофея в истории своей страны

Sport24.ru10:15

«Был отличный настрой на протяжении всего сезона». Вирер раскрыла секрет победы в Кубке мира

Спорт-Экспресс11:12

Эберг победила в масс-старте, Вирер выиграла Кубок мира

Eurosport.ru09:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 14:04, Ашберн
Музыка

Россиянка выпустила первый поп-сингл на арабском языке в Египте

Обновлено в 11:29
Происшествия

Ребенок упал с высоты в Петербурге, пытаясь сделать селфи

По данным СМИ, мальчик упал в лифтовую шахту с высоты четвертого этажа в одном из домов на набережной Обводного канала при неудачной попытке сделать селфи.
Обновлено в 07:59
Футбол

Дзюба заявил об отсутствии проблем в связи с голевой засухой

Нападающий сборной России по футболу и санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба после победного матча со сборной Казахстана в рамках второго тура отбора на Чемпионат Европы 2020 года заявил журналистам о том, что психологических проблем в связи с тем, что он долго не мог отличиться за клуб или сборную у не было.
Обновлено в 13:30
Общество

Последняя неделя марта начнется в Петербурге со снега, дождя и ветра

Днем в понедельник синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем, температура воздуха поднимется до +6 градусов, а ветер утихнет до 4 - 9 м/c.
Обновлено в 10:36
Общество

Дочь Назарбаева назвала детей-инвалидов «уродами»

Старшая дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева назвала детей-инвалидов "уродами".
Обновлено в 08:14
Армия и оружие

Названы имена американских военных, уничтоженных в Афганистане

Обновлено в 06:53
Футбол

Александр Бубнов: Сборная России заслужила «пятерку», но это на фоне Казахстана

Напомним, сборная России набрала три очка и сравнялась с Бельгией, Кипром и Казахстаном.
Обновлено в 14:00
Политика

Ровно 20 лет назад Евгений Примаков развернул самолет над Атлантикой

Ровно 20 лет назад Е. Примаков развернул самолет над Атлантикой в знак протеста позиции НАТО по бомбардировке Сербии Хроника событий от ТГ-канала "20 лет назад": 10.45.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Концерт петербургской группы «Црвених Цветова» сорвали в Оренбурге

Обновлено в 11:01
Политика

NBC: в администрации Трампа произошел раскол

В администрации президента США Дональда Трампа произошел раскол по вопросу усиления санкций в отношении Ирана.
Обновлено в 13:24
Происшествия

Тренера в Подмосковье заподозрили в педофилии

Тренер по боевому искусству подозревается в сексуальном насилии над школьницей в Одинцовском районе Подмосковья.
Обновлено в 12:43
Спорт

Елена Вяльбе отрицательно оценила трассу Кубка мира в Квебеке

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо победил в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира в Квебеке.
Обновлено в 12:15
Происшествия

В Москве мужчина выжил после падения под поезд в метро

В Москве мужчина упал под прибывающий поезд на станции «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии метро и выжил.
Обновлено в 13:39
Армия и оружие

NI оценило эффективность российского Су-35С

Американское издание National Interest оценило эффективность российского Су-35С после публикации видеоролика с учениями экипажа истребителя в Сирии.
Обновлено в 10:31
Армия и оружие

В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты

СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено в 13:15
Шоу-бизнес

Станислав Садальский назвал Максима Галкина бездарным

Обновлено в 05:27
Спорт

Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира

Российский биатлонист Александр Логинов стал вторым в общем зачете по итогам Кубка мира-2018/19.
Обновлено в 12:19
Спорт

Тренер Медведевой признался в восхищении Тутберидзе

Канадский наставник российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал, как относится к Этери Тутберидзе, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 03:16
Происшествия

Ссора детей из-за мячика обернулась массовой дракой родителей в Германии

В немецком городе Райнбеллен дети на детской площадке поссорились из-за мячика, затем к ним на помощь пришли родители, передает DW.
Обновлено в 13:36
Армия и оружие

В порт Одессы вошёл минный тральщик НАТО

В морской торговый порт Одессы вошёл корабль французских ВМС M653 Capricorne.
Обновлено в 00:51
Общество

Митинг в защиту Байкала проходит в Иркутске

Обновлено в 02:18
Технологии

Илон Маск обновит браузер для Tesla

Обновлено в 10:56
Армия и оружие

Тротилом по льду: боевую авиацию ЗВО отправят бомбить ледовые заторы

Обновлено в 10:02
Футбол

Дзюба: российские футболисты не гордятся победой над Казахстаном

Футболисты сборной России в ходе отборочного матча Евро-2020 против команды Казахстана просто делали свою работу и совсем не гордятся победой.
Обновлено в 13:49
Происшествия

Ростовская больница выбросила личные данные пациентов на свалку

Жители Ростовской области обнаружили на помойке документы с личными данными пациентов районной больницы.
Обновлено в 12:31
Происшествия

Потерпевший бедствие круизный лайнер прибыл в порт Норвегии

Норвежский круизный лайнер Viking Sky своим ходом прибыл в порт Молде. Экипажу удалось запустить три из четырех двигателей, сообщает AP.
Обновлено в 13:18
Происшествия

В летевший в Сочи самолет ударила молния

В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.
Обновлено в 08:22
Футбол

Дзюба: «Черышев — чумовой. Связочка с ним всегда работает»

Связочка с Черышевым всегда работает. В таких матчах нужно не проигрывать единоборства, не отдавать ни миллиметра поля.
Обновлено в 13:10
Общество

Строители установили все пролеты железнодорожной части Крымского моста

Строители установили последний пролет железнодорожной части Крымского моста.
Обновлено в 09:42
Общество

Посетители Исторического музея самовольно повесили лишнюю картину

Начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного Исторического музея Мария Лемигова рассказала РИА Новости о появлении в одном из залов лишней картины.
Обновлено в 11:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Доротея Вирер
Итальянская биатлонистка
Итальянская биатлонистка, двукратный олимпийский бронзовый призёр в смешанной эстафете, четырёхкратный призёр чемпионатов мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года. Обладательница малого Кубка мира 2015/16 года в зачёте индивидуальных гонок.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное