Спорт
Доротея Вирер выиграла общий зачет Кубка мира по биатлонуРБК 09:53
Третье место в общем зачете досталось Анастасии Кузьминой, выступающей за Словакию. Спортсменка в последней гонке своей карьеры допустила шесть промахов и заняла десятое место. Вирер стала первой в истории итальянкой, одержавшей победу в общем зачете Кубка мира по биатлону.
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