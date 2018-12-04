Главное — театр должен служить традиционным ценностям, служить родине и нашей великой русской культуре. Я постараюсь сделать все для этого.

Народная артистка Советского Союза, режиссер Татьяна Доронина, которая руководила МХАТом им Горького более 30 лет, будет участвовать в жизни театра в новом качестве — она назначена президентом и возглавила худсовет. Этим вечером на сцене МХАТа имени Горького — "Укрощение строптивой".

Доронина остается во МХАТе, но руководить будет Бояков

Театры Театры В Петербурге впервые вручили премию «Даты» Церемонию награждения премией в области культуры и искусства провели в Малом драматическом театре.

Театры Театры В БДТ приезжает итальянский Театр Стабиле Неаполя

Театры Театры Новгородский театр «Малый» представит спектакль на «Золотой Маске» В 2014 году новгородский театр «Малый» уже представлял на «Золотой Маске» спектакль «Маленькие чувства», а в 2017 году постановка «Баллада о маленьком буксире» вошла в лонг-лист национального фестиваля.

Театры Театры Спектакль Брянского драмтеатра признали лучшим на конкурсе Минкультуры За основу инсценировки была положена одноактная пьеса Теннесси Уильямса «Говори со мной словно дождь».

Театры Театры Актриса Елена Цыплакова стала главным режиссером театра

Театры Театры «Историю с метранпажем» покажут в библиотеке Герцена в Твери Показ спектакля по пьесе Александра Вампилова «История с метранпажем» состоится в библиотеке им. Герцена 9 декабря.

Театры Театры Воронежский театр «Шут» покажет детям внутренний мир табакерки Говорит Григорий Вахрушев, актёр театра кукол «Шут»:«Это мальчик Миша, который, вполне себе как обычный ребёнок, реагирует на всё вокруг с удивлением, с любопытством».

Театры Театры Кировчан приглашают записывать на видео чтение Чехова Все желающие могут прийти на экспериментальную сцену театра и прочитать вслух друг для друга повесть Чехова.

Театры Театры Алла Семёнова: «Театр кукол „Гулливер“ знают по всему миру» Среди приглашенных гостей фестиваля оказалась заслуженная артистка России и актриса театра кукол «Гулливер» Алла Семёнова.

Театры Театры Молодежный театр «Спичка» переехал на новую творческую площадку

Театры Театры Самый талантливый директор костромского театра ушла в отставку Как узнал KOSTROMA.TODAY, свой пост покинула директор учреждения Людмила Шарова. Она работала в театре с 2003 года.

Театры Театры В Кирове отменили спектакль с Анастасией Волочковой в главной роли 11 декабря в Вятской филармонии должен был состояться спектакль под названием «Леди», где главную роль должна была сыграть балерина Анастасия Волочкова.

Театры Театры Юные артисты из Ярославского представят премьерный спектакль в ММКЦ Он состоится 7 декабря