Театры

Доронина остается во МХАТе, но руководить будет Бояков
Вести.Ru
14:03

Народная артистка Советского Союза, режиссер Татьяна Доронина, которая руководила МХАТом им Горького более 30 лет, будет участвовать в жизни театра в новом качестве — она назначена президентом и возглавила худсовет. Этим вечером на сцене МХАТа имени Горького — "Укрощение строптивой".
Вести.Ru14:03
Эдуард Бояков
Главное — театр должен служить традиционным ценностям, служить родине и нашей великой русской культуре. Я постараюсь сделать все для этого.
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Татьяна Доронина
Актриса
Советская российская актриса театра и кино, театральный режиссёр. Художественный руководитель Московского Художественного академического театра им. М. Горького с 1987 года. Народная артистка СССР. Была трижды признана читателями журнала «Советский экран» лучшей актрисой года.
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Эдуард Бояков
Российский продюсер
Продюсер, театральный режиссёр, театральный педагог; бывший генеральный директор Российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска», создатель Московского пасхального фестиваля, фестиваля современной пьесы «Новая драма», фестиваля театра для детей «Большая перемена»; основал и долгое время руководил театром «Практика», ректор Воронежской государственной академии искусств.
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