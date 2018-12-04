Театры
Доронина остается во МХАТе, но руководить будет Бояков
Доронина остается во МХАТе, но руководить будет БояковВести.Ru14:03
Народная артистка Советского Союза, режиссер Татьяна Доронина, которая руководила МХАТом им Горького более 30 лет, будет участвовать в жизни театра в новом качестве — она назначена президентом и возглавила худсовет. Этим вечером на сцене МХАТа имени Горького — "Укрощение строптивой".
Вести.Ru14:03
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Главное — театр должен служить традиционным ценностям, служить родине и нашей великой русской культуре. Я постараюсь сделать все для этого.
— Эдуард Бояков, российский продюсерБИЗНЕС Online 05:18
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