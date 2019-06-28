Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта ШереметьевоRT на русском 08:13
Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево. На кадрах автомобили медленно движутся по дороге сквозь потоки воды.
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Политика
Байден пообещал бороться с расизмом в США
Бывший вице-президент США Джо Байден пообещал в случае избрания главой государства бороться с расизмом и другими проявлениями неравенства в Америке, об этом он заявил в пятницу, выступая в Чикаго.
Обновлено в 17:25
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На Смоленской АЭС приступили к производству радиоизотопа кобальта
На Смоленской АЭС началась загрузка дополнительных кобальтовых поглотителей в реакторную установку энергоблока №3. Как сообщили на Смоленской АЭС, это завершающий этап первичной загрузки в рамках масштабного проекта Росэнергоатома по промышленному производству кобальта-60 (Co-60), имеющего широкое применение и востребованного на международном рынке.
Обновлено в 12:52
Футбол
Глушаков может перейти в «Ахмат»
Обновлено в 17:55
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Наука
Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением
Обновлено 26 июня в 10:45
Общество
МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве
Обновлено в 03:07
Наука
За генетическое равенство. В России будут создавать детей с изменённой ДНК?
Местный исследователь Хэ Цзянкуй признался, что изменил геномы человеческих эмбрионов перед процедурой искусственного оплодотворения, после чего на свет появились двое генетически модифицированных детей.
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Культура
Копия картины Рубенса в уральском музее оказалась подлинником
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В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
28 июня 2019 года в России вступил в силу закон, который ужесточает наказание за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения и повлекшие за собой травмы и гибель людей.
Обновлено в 05:37
Политика
Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей
Позже расследовательская группа Bellingcat заявила, что Федотов — на самом деле выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев.
Обновлено в 17:41
Транспорт
Названа дата запуска Московских центральных диаметров
Первые два маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) Нахабино–Подольск и Одинцово–Лобня запустят уже в ноябре этого года, сообщил 28 июня заместитель гендиректора ОАО РЖД Олег Тони.
Обновлено в 16:25
Армия и оружие
США впервые перебросили истребители F-22 в Катар
Соединённые Штаты перебросили истребители пятого поколения F-22 на авиабазу Аль-Удейд в Катаре.
Обновлено в 16:09
Футбол
Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией
В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.
Обновлено в 17:00
Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали предложение «Газпрома» по транзиту
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал слова руководителя "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа.
Обновлено в 12:00
Политика
Штабу Навального ответили на обвинения в подделке подписей
28 июня глава штаба Навального Леонид Волков в Twitter рассказал о якобы существующем в Москве офисе, в котором «рисуют» подписи за кандидатов в депутаты Митрохина, Соколова и других.
Обновлено в 15:50
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52
Гаджеты
Главный дизайнер компании Apple уходит в отставку
Обновлено в 02:34
Политика
Песков допустил реанимацию «нормандского формата»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, учитывая пожелания нового главы государства на Украине Владимира Зеленского, можно вести речь о реанимации «нормандского формата», призванного стабилизировать ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 13:16
Политика
Песков: Путин и Мэй с глазу на глаз обсудили дело Скрипалей
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в формате тет-а-тет обсудили дело Скрипалей.
Обновлено в 07:58
Политика
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено в 12:46
Экономика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 13:34
Происшествия
По делу «Рольфа» обыски прошли по 27 адресам
Накануне следователи провели обыски в офисах компании в Москве и Петербурге По делу в отношении руководства автодилера "Рольф" было вынесено не менее 27 постановлений об обысках по разным адресам.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес
Прощала мужу всё. Как «Пацаны» изменили жизнь Ольги Машной
Очаровательная голубоглазая девочка Оля Машная брела по питерским улочкам.
Обновлено в 17:01
Здоровье
Врачи рассказали, как распознать рак на ранней стадии
Врачи рассказали про анализы, которые нужно сдавать, чтобы распознать рак на ранних стадиях, сообщает URA.ru.
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске
Бывший солист поп-группы «Ласковый май» Юрий Шатунов рассказал, что попал в больницу перед началом концерта в Новороссийске.
Обновлено в 13:08
Наука
Ученые определили число жертв Тунгусского метеорита
Если бы Тунгусский метеорит вошел в атмосферу над крупным городом, то количество жертв могло исчисляться тысячами.
Обновлено вчера в 08:59
Спорт
Сборная России потерпела второе поражение на женском Евробаскете-2019
Сборная России потерпела поражение от национальной команды Сербии в матче группового этапа чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд 2019 года.
Обновлено в 16:35