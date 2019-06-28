Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта ШереметьевоRT на русском 08:13

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево. На кадрах автомобили медленно движутся по дороге сквозь потоки воды.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Дополнительную спецтехнику привлекли для ликвидации затопления на дорогах у «Шереметьево»

РИАМО14:54

Возле Шереметьево откачивают воду с подтопленной дороги, движение затруднено

Интерфакс10:56

«Аэроэкспресс» бесплатно перевезет сотрудников Шереметьево из-за затопления участка автодороги

Агентство Москва08:17

Из-за подтопления в аэропорту Шереметьево самолёты оказались в воде

Говорит Москва07:20

Мосводосток направил сотрудников и технику для откачки воды в Шереметьево

РИА Новости06:52

Водителям объяснили, как объехать подтопленные дороги к аэропорту «Шереметьево»

ФАН06:31

Откачивающие воду станции установят на подтопленных участках Подмосковья в ближайшее время

ТАСС09:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:22, Ашберн
Происшествия

Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля

Обновлено в 07:01
Политика

Байден пообещал бороться с расизмом в США

Бывший вице-президент США Джо Байден пообещал в случае избрания главой государства бороться с расизмом и другими проявлениями неравенства в Америке, об этом он заявил в пятницу, выступая в Чикаго.
Обновлено в 17:25
Технологии

На Смоленской АЭС приступили к производству радиоизотопа кобальта

На Смоленской АЭС началась загрузка дополнительных кобальтовых поглотителей в реакторную установку энергоблока №3. Как сообщили на Смоленской АЭС, это завершающий этап первичной загрузки в рамках масштабного проекта Росэнергоатома по промышленному производству кобальта-60 (Co-60), имеющего широкое применение и востребованного на международном рынке.
Обновлено в 12:52
Общество

В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»

Обновлено в 10:34
Футбол

Глушаков может перейти в «Ахмат»

Обновлено в 17:55
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Наука

Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением

Обновлено 26 июня в 10:45
Общество

МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве

Обновлено в 03:07
Наука

За генетическое равенство. В России будут создавать детей с изменённой ДНК?

Местный исследователь Хэ Цзянкуй признался, что изменил геномы человеческих эмбрионов перед процедурой искусственного оплодотворения, после чего на свет появились двое генетически модифицированных детей.
Обновлено в 17:08
Культура

Копия картины Рубенса в уральском музее оказалась подлинником

Картина была предана в музей в 1976 году, ранее считалось, что полотно лишь копия.
Обновлено в 09:44
Происшествия

В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

28 июня 2019 года в России вступил в силу закон, который ужесточает наказание за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения и повлекшие за собой травмы и гибель людей.
Обновлено в 05:37
Политика

Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей

Позже расследовательская группа Bellingcat заявила, что Федотов — на самом деле выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев.
Обновлено в 17:41
Транспорт

Названа дата запуска Московских центральных диаметров

Первые два маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) Нахабино–Подольск и Одинцово–Лобня запустят уже в ноябре этого года, сообщил 28 июня заместитель гендиректора ОАО РЖД Олег Тони.
Обновлено в 16:25
Армия и оружие

США впервые перебросили истребители F-22 в Катар

Соединённые Штаты перебросили истребители пятого поколения F-22 на авиабазу Аль-Удейд в Катаре.
Обновлено в 16:09
Футбол

Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией

В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.
Обновлено в 17:00
Энергетика

В «Нафтогазе» прокомментировали предложение «Газпрома» по транзиту

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал слова руководителя "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа.
Обновлено в 12:00
Политика

Штабу Навального ответили на обвинения в подделке подписей

28 июня глава штаба Навального Леонид Волков в Twitter рассказал о якобы существующем в Москве офисе, в котором «рисуют» подписи за кандидатов в депутаты Митрохина, Соколова и других.
Обновлено в 15:50
Происшествия

В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Обновлено в 02:52
Гаджеты

Главный дизайнер компании Apple уходит в отставку

Обновлено в 02:34
Политика

Песков допустил реанимацию «нормандского формата»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, учитывая пожелания нового главы государства на Украине Владимира Зеленского, можно вести речь о реанимации «нормандского формата», призванного стабилизировать ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 13:16
Политика

Песков: Путин и Мэй с глазу на глаз обсудили дело Скрипалей

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в формате тет-а-тет обсудили дело Скрипалей.
Обновлено в 07:58
Политика

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено в 12:46
Экономика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 13:34
Происшествия

По делу «Рольфа» обыски прошли по 27 адресам

Накануне следователи провели обыски в офисах компании в Москве и Петербурге По делу в отношении руководства автодилера "Рольф" было вынесено не менее 27 постановлений об обысках по разным адресам.
Обновлено в 04:55
Общество

В Воронеже проходит общегородской выпускной. Прямая трансляция

Обновлено в 15:22
Шоу-бизнес

Прощала мужу всё. Как «Пацаны» изменили жизнь Ольги Машной

Очаровательная голубоглазая девочка Оля Машная брела по питерским улочкам.
Обновлено в 17:01
Здоровье

Врачи рассказали, как распознать рак на ранней стадии

Врачи рассказали про анализы, которые нужно сдавать, чтобы распознать рак на ранних стадиях, сообщает URA.ru.
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске

Бывший солист поп-группы «Ласковый май» Юрий Шатунов рассказал, что попал в больницу перед началом концерта в Новороссийске.
Обновлено в 13:08
Наука

Ученые определили число жертв Тунгусского метеорита

Если бы Тунгусский метеорит вошел в атмосферу над крупным городом, то количество жертв могло исчисляться тысячами.
Обновлено вчера в 08:59
Спорт

Сборная России потерпела второе поражение на женском Евробаскете-2019

Сборная России потерпела поражение от национальной команды Сербии в матче группового этапа чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд 2019 года.
Обновлено в 16:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное