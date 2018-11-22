Экономика
Госрасходы на закупки лекарств в России выросли на 39%РЕН ТВ вчера в 18:09
За первый квартал этого года Россия выделила на закупки льготных лекарств на 39% больше средств, чем за тот же период в 2018 году, говорится в данных аналитиков DSM Group, сообщают "Известия". Отмечается, что из федерального бюджета по программе ОНЛС потратили более 13 млрд рублей.
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с чего всё началось
В I квартале этого года государство выделило на закупки льготных лекарств на 38,7% средств больше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом в натуральном выражении объем приобретенных препаратов сократился на 1,3%. Таковы данные аналитиков DSM Group, предоставленные «Известиям».Известиявчера в 17:01
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Армия и оружие
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Полицейский в Курске открыл стрельбу из-за детей с мячом
В Курске полицейский открыл стрельбу из травматического пистолета, чтобы отогнать от своей машины детей, играющих в мяч.
Обновлено в 05:22
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В Заполярье в морге перепутали тела трех покойниц
Обновлено в 03:51
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По словам Слуцкого, заявления фонда являются «полностью несостоятельными».
Обновлено в 03:52
Футбол
«Челси» объявит о назначении Лэмпарда в ближайшие 48 часов
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Авто
В Роскачестве рассказали, как защитить машину от угона
Обновлено в 02:44
Путешествия
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Обновлено вчера в 23:23
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Обновлено в 03:43
Финансы
Bank of America: Трамп может девальвировать доллар
Эксперты Bank of America считают, что Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время.
Обновлено в 04:04
Наука
Ученые определили опасную дозу алкоголя
После употребления малых доз алкоголя испытуемые были уверены, что они контролируют ситуацию, однако на самом деле все было не так.
Обновлено в 05:15
Происшествия
В Керченском проливе теплоход сел на мель
Теплоход, перевозивший уголь, сел на мель при отходе от причала в порту Кавказ, пострадавших и утечек нефтепродуктов нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 03:05
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено в 03:55
Энергетика
Brent подорожала до $65,5 за баррель
За предыдущие торги WTI подорожала на $0,36 (0,63%), до $57,43 за баррель. На прошлой неделе Brent выросла в цене на 5,1%, а WTI - на 9,4%.
Обновлено в 02:08
Общество
В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля
В Госдуму внесли законопроект, призывающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:42
Общество
Вирус гепатита А нашли в водопроводной воде города на севере Сахалина
Две пробы водопроводной воды из четырех, взятые в городе на севере Сахалина Охе, оказались положительными на вирус гепатита А, госпитализирована семья из трех человек, сообщил РИА Новости мэр самого северного муниципального образования Сахалина Сергей Гусев.
Обновлено в 04:03
Политика
Кадыров заявил о возвращении из Сирии пятерых российских детей
В Москву прилетели пять российских детей, которые находились в сирийском лагере боевиков. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Обновлено в 04:46
Гаджеты
Intel показала свою первую видеокарту на видео
Компания Intel неоднократно демонстрировала различные варианты видеокарт, которые сразу же приписывали первой коммерческой модели.
Обновлено в 00:37
Происшествия
В Киеве задержан подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика
В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика, заявил начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко 24 июня в эфире телеканала 112.ua.
Обновлено в 04:18
Общество
Большой театр меняет схему продажи билетов
Аудитор Счетной палаты Михаил Мень отметил, что театр услышал и учел рекомендации по вопросу продажи билетов.
Обновлено в 03:10
Политика
МИД Японии не подтвердил информацию о визите Зеленского на саммит G20
МИД Японии не подтвердил утверждения Украины о том, что украинский президент Владимир Зеленский посетит Осаку во время проведения саммита "большой двадцатки", сообщили РИА Новости в японском внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 05:28
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Армия и оружие
Свыше 100 зарубежных делегаций пригласили на «Армию-2019»
Рособоронэкспорт пригласил на военно-технический форум «Армия-2019» делегации из более чем 100 государств, рассказали в пресс-службе организации 24 июня.
Обновлено в 04:47
Происшествия
В Омске медведь откусил руку нетрезвому мужчине
Обновлено в 04:06
Общество
Россияне воспротивились четырехдневной рабочей неделе
Почти половина россиян отрицательно оценила возможное сокращение рабочей недели до четырех дней.
Обновлено вчера в 21:45
Шоу-бизнес
«Пьянка – это приговор»: Солнцев высказался об алкоголизме Хлебниковой
Обновлено вчера в 19:41
Энергетика
Запасы газа истощились на Украине
Украинская компания «Укртрансгаз» заявила о критическом дефиците газа в своих хранилищах.
Обновлено 22 июня в 19:21
Технологии
Россию атаковал блокирующий компьютеры вирус
Российские компании атаковал вирус-шифровальщик Troldesh (Shade), требующий выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 04:19