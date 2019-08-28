В четверг, 29 августа, начнет свою работу Верховная Рада IX созыва. Принявшим присягу народного депутата еще предстоит вкусить все плоды власти, как сладкие, так и горькие. А вот тем, кто заседал в украинском парламенте до них, придется распрощаться с креслами и депутатскими льготами.

Дорогие экс-депутаты: во что обойдутся украинцам бывшие парламентарии

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