Политика
Украина.руДорогие экс-депутаты: во что обойдутся украинцам бывшие парламентарии
В четверг, 29 августа, начнет свою работу Верховная Рада IX созыва. Принявшим присягу народного депутата еще предстоит вкусить все плоды власти, как сладкие, так и горькие. А вот тем, кто заседал в украинском парламенте до них, придется распрощаться с креслами и депутатскими льготами.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:09, Ашберн
Политика
Пентагон выступил за продолжение военной помощи Украине
Пентагон считает необходимым продолжать оказывать военную помощь Украине.
Lenta.ru 14:03
Футбол
Стали известны соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов
Стали известны соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов. Об этом 29 августа сообщает РБК.
Известия 14:46
Армия и оружие
В ДНР заявили об издевательствах силовиков над пленным ополченцем
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило об издевательствах со стороны украинских силовиков над пленным ополченцем.
РИА Новости 15:03
Футбол
Как «Спартак» проиграл «Браге» и покинул Лигу Европы
"Спартак" в ответном матче квалификации Лиги Европы уступил португальской "Браге" и покинул второй по значимости турнир Старого Света.
Газета.Ru 15:47
Экономика
«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги
В России старая модель банкоматов принимала купюры "банка приколов", сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 20:49
Политика
Зурабишвили призвала уменьшить экономическую зависимость от России
Грузии необходимо уменьшить экономическую зависимость от России, заявила президент страны Саломе Зурабишвили во время выступления на международном форуме MEDEF во Франции.
РИА Новости 11:33
Шоу-бизнес
Влад Соколовский побывал на концерте Риты Дакоты
Дакота нашла в себе силы и простила мужа, а накануне она провела свой концерт, где появился сам Влад Соколовский.
ГлобалМСК.ру 09:52
Политика
Зеленский внес в Раду кандидатуры главы СБУ и генпрокурора
Сайт Верховной рады Украины сообщил, что президент Владимир Зеленский внес кандидатуру Ивана Баканова на должность главы Службы безопасности.
Московский Комсомолец 08:01
Армия и оружие
В Йемене жертвами ударов ОАЭ стали 40 человек
В результате налета погибли не менее 40 человек, среди которых есть мирных жители и бойцы лояльных йеменскому правительству сил.
Росбалт 09:56
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Армия и оружие
Герасимов оценил работу специалистов военно-политических органов ВС РФ
Специальные учения с военно-политическими органами пройдут в российской армии в 2020 году.
ТК Звезда 13:01
Футбол
Чех Алекс Крал перейдет из «Славии» в «Спартак»
Вести.Ru 12:23
Кино
Россияне выбрали лучшие отечественные фильмы
VSE42 Новости 05:28
Космос
Пассажир самолета снял НЛО в небе над Мексикой
Территория новостей вчера в 14:35
Космос
Роскосмос объявил о начале подготовки к полету на Луну
Госкорпорация Роскосмос объявила тендер на проведение исследований, которые необходимы для осуществления пилотируемой миссии на Луну.
ФАН 26 августа в 23:42
Футбол
Ван Дейк стал лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2018/19.
Sportbox.RU 13:23
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса 05:37
Политика
Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
РИА Новости 10:41
Кино
«Мстители 4» установили новый рекорд
Фильм "Мстители 4: Финал" продолжает устанавливать рекорды по всему миру.
Kinonews.ru 04:24
Энергетика
Эксперты назвали потери российских нефтяников от механизма, стабилизирующего цены на бензин
Напомним, 30 июля президент России Владимир Путин подписал закон о корректировке параметров демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизтопливо в РФ.
Реальное время 15:53
Здоровье
Все уволившиеся нижнетагильские хирурги вернулись на работу
В Нижнем Тагиле восстановили на работе всех хирургов, которые писали заявления на увольнение.
Lenta.ru 09:21
Наука
Из углеродных нанотрубок построили 16-битный процессор
Американские ученые создали 16-битный микропроцессор, состоящий из почти 15 тысяч КМОП-транзисторов, основанных на углеродных нанотрубках.
N+1 вчера в 14:09
Кино
Ефремов оценил свое «участие» в трейлере «Ангелов Чарли»
Народные новости 09:15
Гаджеты
Apple представит новый iPhone 10 сентября
Детали мероприятия не разглашаются. Источники сообщали, что Apple представит три новые версии смартфонов.
Коммерсантъ 13:51
Политика
В белорусском МИДе прокомментировали отказ Лукашенко ехать в Польшу
Польша направила приглашения главам стран — членов Евросоюза, НАТО и Восточного партнерства и решила не приглашать Президента РФ Владимира Путина в Варшаву, где пройдут мероприятия в память о 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
Дума ТВ 06:40
Кино
Мэттью Макконахи стал преподавателем Техасского университета
Мэттью Макконахи, известный по ролям в фильме «Интерстеллар» и сериале «Настоящий детектив», стал преподавателем Техасского университета.
Культуромания 02:30
Экономика
О долгах по налогам начали сообщать через sms и банковские приложения
Долги россиян по имущественным налогам за год выросли на 8,6 процентов.
Российская газета 04:00