Доренко знал о том, что у него аневризма аортыМосковский Комсомолец 04:57

Генеральный директор радиостанции "говорит Москва" Владимир Мамонтов сообщил, что скончавшийся 9 мая главред радиостанции Сергей Доренко знал о том, что у него аневризма аорты. В тоже время Мамонтов не смог сообщить, предпринимал ли Доренко какие-то меры для поддержания здоровья.

Доренко знал о том, что у него аневризма аорты

Здоровье Дерматолог рассказал, какие родинки могут быть опасны для здоровья Родинки могут быть на любом участке тела, в том числе на ладонях, плоскими и выпуклыми, разными по размеру и даже превышать 6 мм.

Происшествия Три человека погибли в ДТП на трассе «Таврида» в Крыму Три человека погибли в результат дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием легкового автомобиля и грузовика на трассе "Таврида" в Республике Крым.

Происшествия Появилось видео с места взрыва газа в доме в Ростовской области Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места взрыва в жилом доме в поселке Чистоозерный Ростовской области.

Общество В России упростили правила получения детских пособий С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.

Происшествия Приставы обязали ростовчанку выплатить 140 млн рублей из пенсии Судебные приставы в Ростовской области обязали пенсионерку выплатить 137 миллионов рублей.

Политика Команда Зеленского назвала условие противостояния с Верховной Радой Штаб новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовал на YouTube видеоопрос, в котором жители Киева рассуждают о роспуске Верховной Рады.

Происшествия Шесть человек пострадали в ДТП в Петербурге Шесть человек получили травмы в результате ДТП с участием трамвая в Санкт-Петербурге.

Общество Московские мотоциклисты организуют пробег в память о Доренко Московские мотоциклисты решили организовать пробег в память о журналисте Сергее Доренко.

Общество «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на 13 мая Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности по всему Центральному федеральному округу, включая Москву и Подмосковье, на 13 мая из-за гроз.

Происшествия По факту смерти Доренко будет проведено дополнительное расследование По факту смерти главного редактора радио "Говорит Москва", журналиста Сергея Доренко, умершего 9 мая после падения с мотоцикла от, как было сказано ранее, разрыва аорты, будет проведена повторная судебно-медицинской экспертиза.

Культура Скончалась актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая в сериале Дэвида Линча "Твин Пикс" ушла из жизни на 73-м году жизни, сообщает ABC News.

Экономика Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.

Шоу-бизнес Старшая дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом Старшая дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина принесла извинения близким и поклонникам отца, которые собрались на Троекуровском кладбище, сообщает канал "360".

Общество Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса» По данным телеграма, Абрамов обратился к представителям компании Нидерландов Talpa Media Holdings, которая является владельцем "Голоса", и пожаловался им, что его семья подверглась травле после победы дочери на шоу.

Общество В Киев началось шествие матерей погибших в Донбассе военных Ежегодное Шествие матерей началось в центре Киева в воскресенье, 12 мая.

Хоккей Россия — Австрия 5:0 (3-й период) После первого периода матча группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России выигрывает у команды Австрии со счётом 1:0.

Политика Путин рассказал о своих мыслях во время участия в «Бессмертном полку» Российский президент Владимир Путин в эфире "России 1" поделился мыслями, которые он испытывал во время участия в акции "Бессмертный полк".

Технологии Боги маркетинга. Huawei построила в Берлине 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал фотографии и сведения о том, что Huawei построила 20-этажное здание в Берлине просто для того, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro.

Шоу-бизнес Бывший муж Меган Маркл женился на девушке моложе, чем она Бывший муж Меган Маркл Тревор Энгельсон несколько дней назад женился на девушке, которая моложе его бывшей избранницы.

Футбол «Зенит» выйдет на матч с ЦСКА в обновленной форме Добавим, что по окончании матча состоится церемония награждения футболистов, перед которой они переоденутся в золотые футболки. (Дмитрий Сомов) "Зенит" неделю назад досрочно обеспечил себе золотые медали чемпионата России.