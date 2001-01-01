Дополнительный пункт приёма документов на гражданство РФ открыли в ЛНРNews.ru вчера в 16:23

В городе Стаханове самопровозглашённой Луганской народной республики открыли дополнительный пункт приёма документов на получение российского гражданства.

Дополнительный пункт приёма документов на гражданство РФ открыли в ЛНР

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