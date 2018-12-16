Спорт

Донская гандболистка стала лучшим игроком чемпионата Европы
Donday.ru
04:29

Игрок гандбольного клуба «Ростов-Дон» Анна Вяхирева стала самым ценным игроком чемпионата Европы в составе сборной России по гандболу. Об этом сообщает пресс-служба федерации гандбола России. В семи матчах донская гандболистка забросила 36 мячей и отдала 38 результативных передач.
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Российская гандболистка. Игрок гандбольного клуба «Ростов-Дон» и сборной России. Играет на позициях правый крайний и правый полусредний. Выступает под игровым номером 13. Заслуженный мастер спорта России. Олимпийская чемпионка 2016 года. Младшая сестра российской гандболистки Полины Кузнецовой. Журналисты прозвали её «гандбольным Месси».
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