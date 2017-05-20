Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма принял участие в игре чемпионата Италии с «Торино» (0:0). 19-летний голкипер провел за «россонери» в серии А сто подряд матчей, в которых он отыграл все 90 минут.

Доннарумма провел за «Милан» в серии А 100-й полный матч подряд

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