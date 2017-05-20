Футбол
Иньяцио Абате
|8′
|16′
Николя Нкулу
|35′
Армандо Иццо
Кристиан Сапата
|39′
|69′
Яго Фальке
Симоне Дзадза
|70′
Даниэле Базелли
Хакан Чалханоглу
Самуэль Кастильехо
|71′
|81′
Даниэле Базелли
Саша Лукич
|90′+1′
Кристиан Ансальди
Алекс Беренгер
|59%
|Владение мячом
|41%
|84%
|Процент точных передач
|77%
|6
|Удары в сторону ворот
|7
|3
|Удары в створ ворот
|4
|4
|Сейвы вратарём
|3
|1
|Офсайды
|–
|11
|Угловые
|3
|13
|Отборы
|10
|10
|Фолы
|16
|2
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Милан
Расстановка 4‑4‑2
99
Доннарумма
2
Калабрия
20
Абате
17
Сапата
68
Родригес
8
Сусо
79
Кессиэ
14
Бакайоко
7
Кастильехо
9
Игуаин
63
Кутроне
39
Сиригу
5
Иццо
33
Нкулу
30
Джиджи
34
Айна
7
Лукич
88
Ринкон
23
Мейте
21
Беренгер
11
Дзадза
9
Белотти
Торино
Расстановка 3‑5‑2
Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма принял участие в игре чемпионата Италии с «Торино» (0:0). 19-летний голкипер провел за «россонери» в серии А сто подряд матчей, в которых он отыграл все 90 минут.
Sports.ruвчера в 19:56
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