Футбол

Доннарумма провел за «Милан» в серии А 100-й полный матч подряд
Sports.ru
19:56

Милан — Торино
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Джузеппе Меацца»
Иньяцио Абате
8′
16′
Николя Нкулу
35′
Армандо Иццо
Кристиан Сапата
39′
69′
Яго Фальке
Симоне Дзадза
70′
Даниэле Базелли
Хакан Чалханоглу
Самуэль Кастильехо
71′
81′
Даниэле Базелли
Саша Лукич
90′+1′
Кристиан Ансальди
Алекс Беренгер
Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма принял участие в игре чемпионата Италии с «Торино» (0:0). 19-летний голкипер провел за «россонери» в серии А сто подряд матчей, в которых он отыграл все 90 минут.
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