Футбол
Доннарумма пропустит несколько недель из-за травмыSoccer.ru 08:46
Джанлуиджи Доннарумма
Хосе Мануэль Рейна
|11′
Лукас Пакета
Самуэль Кастильехо
|41′
Кшиштоф Пионтек
|44′
|46′
Самир
Бен Уилмот
|55′
Хидде Тер Авест
Стефано Окака-Чука
|65′
Кевин Лазанья
Иньяцио Абате
Давиде Калабрия
|67′
|76′
Валон Бехрами
Роландо Мандрагора
|57%
|Владение мячом
|43%
|83%
|Процент точных передач
|75%
|4
|Удары в сторону ворот
|4
|7
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|6
|–
|Офсайды
|–
|7
|Угловые
|5
|10
|Отборы
|7
|14
|Фолы
|12
|–
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Милан
Расстановка 4‑3‑1‑2
25
Мануэль Рейна
2
Калабрия
22
Мусаккьо
13
Романьоли
93
Лаксальт
14
Бакайоко
21
Биглия
10
Чалханоглу
7
Кастильехо
19
Пионтек
63
Кутроне
1
Муссо
87
Де Майо
4
Опоку
24
Уилмот
7
Окака-Чука
38
Мандрагора
10
Де Пауль
6
Фофана
90
Зегелар
15
Лазанья
23
Пуссетто
Удинезе
Расстановка 3‑5‑2
Стали известны примерные сроки восстановления игроков "Милана" Лукаса Пакеты и Джанлуиджи Доннаруммы, которые получили травмы в матче чемпионата Италии против "Удинезе". Ожидается, что Доннарумма пропустит около двух недель из-за травмы бедра.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 12:37, Ашберн
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