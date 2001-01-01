Футбол

Доннарумма пропустит несколько недель из-за травмыSoccer.ru 08:46

Милан — Удинезе
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
Джанлуиджи Доннарумма
Хосе Мануэль Рейна
11′
Лукас Пакета
Самуэль Кастильехо
41′
Кшиштоф Пионтек
44′
46′
Самир
Бен Уилмот
55′
Хидде Тер Авест
Стефано Окака-Чука
65′
Кевин Лазанья
Иньяцио Абате
Давиде Калабрия
67′
76′
Валон Бехрами
Роландо Мандрагора
Стали известны примерные сроки восстановления игроков "Милана" Лукаса Пакеты и Джанлуиджи Доннаруммы, которые получили травмы в матче чемпионата Италии против "Удинезе". Ожидается, что Доннарумма пропустит около двух недель из-за травмы бедра.
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