Футбол

Доннарумма отыграл 100-й подряд полный матч за «Милан»
Спорт-Экспресс
вчера в 21:22

Милан — Торино
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
Иньяцио Абате
8′
16′
Николя Нкулу
35′
Армандо Иццо
Кристиан Сапата
39′
69′
Яго Фальке
Симоне Дзадза
70′
Даниэле Базелли
Хакан Чалханоглу
Самуэль Кастильехо
71′
81′
Даниэле Базелли
Саша Лукич
90′+1′
Кристиан Ансальди
Алекс Беренгер
Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма отыграл на ноль в матче 15-го тура чемпионата Италии против "Торино" (0:0). Эта игра стала для 19-летнего голкипера 100-й подряд, в которых он провел полный матч.
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Вратарь «Милана» Доннарумма провел 100-й матч за клуб

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