Футбол
Доннарумма: ошибки случаются, извиняюсь перед всемиЧемпионат 09:28
Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал свою ошибку, допущенную в начале выездного матча 29-го тура итальянской Серии А с «Сампдорией» (0:1). Нападающий «Сампдории» Грегоре Дефрель побежал в штрафную площадь «Милана» прессинговать Доннарумму, который в итоге отдал передачу прямо ему в ноги.
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