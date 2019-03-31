Футбол

Доннарумма: ошибки случаются, извиняюсь перед всемиЧемпионат 09:28

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал свою ошибку, допущенную в начале выездного матча 29-го тура итальянской Серии А с «Сампдорией» (0:1). Нападающий «Сампдории» Грегоре Дефрель побежал в штрафную площадь «Милана» прессинговать Доннарумму, который в итоге отдал передачу прямо ему в ноги.
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Доннарумма: ошибки случаются, извиняюсь перед всеми

Чемпионат09:28

Голкипер «Милана» извинился за результативную ошибку в матче с «Сампдорией»

РИА Новости01:26

Доннарумма извинился за ошибку в матче с «Сампдорией»

Матч ТВ02:10

Футболист клуба чемпионата Италии принес извинения фанатам

Газета.Ru01:51

Доннарумма извинился за чудовищную ошибку в матче с «Сампдорией»

Sport24.ru01:38

Доннарумма извинился за ошибку в матче с «Сампдорией»

Спорт-Экспресс01:35

Джанлуиджи Доннарумма: «Ошибки случаются. Я извиняюсь перед всеми»

Sports.ru07:58
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