Футбол

Доннарумма может пропустить несколько недель из-за травмыЧемпионат 10:26

Милан — Удинезе
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
Джанлуиджи Доннарумма
Хосе Мануэль Рейна
11′
Лукас Пакета
Самуэль Кастильехо
41′
Кшиштоф Пионтек
44′
46′
Самир
Бен Уилмот
55′
Хидде Тер Авест
Стефано Окака-Чука
65′
Кевин Лазанья
Иньяцио Абате
Давиде Калабрия
67′
76′
Валон Бехрами
Роландо Мандрагора
Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может пропустить несколько недель из-за травмы, сообщает Sky Sport Italia. Напомним, итальянский вратарь получил повреждение бедра в матче 30-го тура чемпионата Италии с «Удинезе» (1:1) и был вынужден покинуть поле на 12-й минуте встречи.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Милан» подтвердил, что Доннарумма и Пакета получили серьезные травмы

Спорт-Экспресс13:16

«Милан» рассказал о травмах Доннаруммы и Пакета

Матч ТВ14:03

«Милан» рассказал о травмах Доннаруммы и Пакета

Sportbox.RU14:03

«Милан»: Доннарумма и Пакета получили серьёзные травмы

Евро-футбол.ру14:01

Доннарумма может пропустить несколько недель из-за травмы

Чемпионат10:26

Доннарумма пропустит несколько недель из-за травмы

Soccer.ru08:46

Доннарумма и Пакета пропустят матч с «Ювентусом»

Бомбардир.ру08:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:18, Ашберн
Политика

В Госдуме оценили ущерб Крыму от Украины

Ущерб Крыму и Севастополю от политики украинских властей превышает 1,5 трлн руб. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко на первом заседании рабочей группы, которая была создана в марте для оценки этого ущерба, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:26
Армия и оружие

В ЛНР рассказали детали гибели пулемётчицы с позывным Ведьма

Обновлено в 07:30
Энергетика

Украина отменила фиксированные цены на газ

Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:48
Футбол

Джорджевич: ничья была бы незакономерной, так как «Арсенал» провёл плохую игру

Форвард "Арсенала" Лука Джорджевич прокомментировал поражение в первом матче 1/2 финала Кубка России с "Уралом" (0:1).
Обновлено в 13:38
Шоу-бизнес

Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику

Американская певица Бритни Спирс попала в клинику, которая занимается лечением психических расстройств. Об этом 3 апреля сообщил портал TMZ.
Обновлено в 18:45
Баскетбол

Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» обыграть «Лейкерс» в матче НБА

В составе победителей трипл-дабл из 20 очков, 21 передачи и 20 подборов оформил Расселл Уэстбрук.
Обновлено в 01:07
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева омолаживается под капельницами

Лариса Гузеева омолаживается под капельницами Ведущая брачного шоу "Давай поженимся !" отдыхает у моря.
Обновлено в 08:45
Политика

Пресс-службу Госдепартамента возглавила Морган Ортэгус

Эксперт по вопросам национальной безопасности телеканала Fox News Морган Ортэгус стала новым начальником пресс-службы Госдепартамента.
Обновлено в 19:32
Политика

Порошенко устроил опрос в ответ на призыв Зеленского провести дебаты

Президент Украины Пётр Порошенко в своём Telegram прокомментировал призыв кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского устроить дебаты в Киеве на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 16:46
Политика

Британский парламент одобрил закон о новой отсрочке Brexit

Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что намерена просить новой отсрочки по Brexit у Евросоюза.
Обновлено в 19:36
Футбол

«Оренбург» обыграл «Крылья Советов»

Обновлено в 11:53
Политика

Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море

Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено в 07:02
Здоровье

Больше трети россиян отказываются посещать врачей

Более трети жителей России (около 34,5 процента) вообще не посещают больницы, даже в случае необходимой помощи.
Обновлено в 14:13
Происшествия

Источник сообщил о задержании мэра Евпатории

Мэра Евпатории Андрея Филонова задержали после обысков УФСБ России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 11:05
Происшествия

В Ингушетии проходят обыски у лидеров и активистов протеста

В Ингушетии силовики пришли с обысками к лидерам и активистам протеста, сообщается в телеграм-канале "ФортангаОRG".
Обновлено в 02:40
Происшествия

За нападение на больницу в Петербурге задержаны три человека

Задержаны три человека, сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 04:53
Общество

На Ямале прокуратура отменила концерт «Дискотеки Аварии»

Обновлено в 10:35
Происшествия

В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой

На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 12:00
Гаджеты

Пользователи iPad Pro жалуются на замирание изображения на экране

Владельцы iPad Pro 2016, 2017 и 2018 годов жалуются на проблемы с «фризами» экранов и другими сбоями.
Обновлено в 08:16
Политика

Помпео обсудил с Чавушоглу закупку Анкарой С-400

Обновлено в 18:15
Армия и оружие

В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180

Америка прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года, другие варианты не рассматриваются, сообщил 3 апреля глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд в ходе слушаний в палате представителей конгресса.
Обновлено в 17:05
Футбол

«Валенсия» с Черышевым остановила «Реал»

Обновлено в 17:48
Происшествия

Суд временно оставил с отцом вывезенных из Швеции российских детей

Польский суд временно оставил с российским отцом вывезенных из Швеции детей до окончательного решения их судьбы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:42
Общество

Роструд напомнил о девяти выходных днях в майские праздники

«Длинные майские каникулы получились из-за переноса выходных дней 5 и 6 января, а также 23 февраля», — рассказал заместитель руководителя ведомства Иван Шкловец.
Обновлено в 06:39
Футбол

Отец Черышева назвал бредом обвинения Уткина в адрес Черчесова

Отец игрока сборной Дениса Черышева и тренер «Нижнего Новгорода» назвал бредом обвинения комментатора в адрес Черчесова.
Обновлено в 06:28
Экономика

Директор «Хлебодара» заявил, что хлеб должен стоить 80 рублей

В регионе падает объем производства хлеба – по итогам прошлого года оно составило почти четыре процента.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия

Суд продлил арест Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы продлил до 25 сентября срок содержания под стражей нападающему ФК "Зенит" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:11
Космос

Время жатвы: Нибиру возвращается за своим осколком на Землю

Одна из теорий возникновения Земли гласит, что люди, не более чем паразитирующие на осколках других планет, насекомые.
Обновлено вчера в 15:43
Общество

Поступил иск: на Скабееву и Попова подали в суд

Экс-адвокат требует от Скабеевой и Попова опровергнуть порочащие честь и достоинство сведения, а от ВГТРК — распространить эти опровержения в течение десяти календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу.
Обновлено в 09:48
Армия и оружие

ОБСЕ заявила о новейшем российском вооружении в Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала российские новейшие системы вооружения неподалеку от поселка Южная Ломоватка в Донбассе.
Обновлено в 08:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джанлуиджи Доннарумма
Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь клуба «Милан» и национальной сборной Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное