Футбол

Доннарумма может пропустить несколько недель из-за травмыЧемпионат вчера в 10:26

Милан — Удинезе
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, 2 апреля
Стадион «Джузеппе Меацца»
Джанлуиджи Доннарумма
Хосе Мануэль Рейна
11′
Лукас Пакета
Самуэль Кастильехо
41′
Кшиштоф Пионтек
44′
46′
Самир
Бен Уилмот
55′
Хидде Тер Авест
Стефано Окака-Чука
65′
Кевин Лазанья
Иньяцио Абате
Давиде Калабрия
67′
76′
Валон Бехрами
Роландо Мандрагора
Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может пропустить несколько недель из-за травмы, сообщает Sky Sport Italia. Напомним, итальянский вратарь получил повреждение бедра в матче 30-го тура чемпионата Италии с «Удинезе» (1:1) и был вынужден покинуть поле на 12-й минуте встречи.
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