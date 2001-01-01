Доннарумма может пропустить несколько недель из-за травмыЧемпионат вчера в 10:26

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может пропустить несколько недель из-за травмы, сообщает Sky Sport Italia. Напомним, итальянский вратарь получил повреждение бедра в матче 30-го тура чемпионата Италии с «Удинезе» (1:1) и был вынужден покинуть поле на 12-й минуте встречи.

Доннарумма может пропустить несколько недель из-за травмы

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