Футбол

Доннарумма извинился за ошибку в матче с «Сампдорией»Спорт-Экспресс 01:35

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма принес извинения за ошибку, которая привела к единственному голу в матче 29-го тура чемпионата Италии против "Сампдории" (0:1). Единственный мяч забил Грегуар Дефрель.
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Доннарумма извинился за ошибку в матче с «Сампдорией»

Sportbox.RU02:10

Голкипер «Милана» извинился за результативную ошибку в матче с «Сампдорией»

РИА Новости01:26

Футболист клуба чемпионата Италии принес извинения фанатам

Газета.Ru01:51

Доннарумма извинился за чудовищную ошибку в матче «Сампдорией»

Sport24.ru01:38

Доннарумма извинился за ошибку в матче с «Сампдорией»

Спорт-Экспресс01:35

Доннарумма извинился за ошибку в матче с «Сампдорией»

Матч ТВ02:10

Доннарумма – после матча с «Сампдорией»: «Ошибки случаются. Приношу извинения»

Бомбардир.ру02:16
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Кличко приехал на избирательный участок на велосипеде

На избирательный участок глава города приехал на велосипеде и в спортивном костюме.
Обновлено в 02:02
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Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине

Накануне президентских выборов на Украине боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак.
Обновлено вчера в 13:09
Авто

Новый корейский бренд NeuWai представил в Сеуле автомобили будущего

Производитель Songuo Motors из Южной Кореи презентовал в Сеуле на мотор-шоу сразу несколько моделей своего нового бренда NeuWai.
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Обновлено вчера в 19:56
Хоккей

Александр Овечкин в восьмой раз забросил 50 шайб за сезон

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил две шайбы в ворота "Тампа-Бэй Лайтнинг" и помог своей команде победить 6:3. Эти голы российского нападающего стали для него 50 и 51 в регулярном чемпионате НХЛ.
Обновлено в 00:36
Наука

Ученые: Взгляд на кофе может заменить его употребление

Обновлено 29 марта в 16:36
Происшествия

В Анжеро-Судженске произошло смертельное ДТП с автобусом и легковушкой

30 марта в вечернее время на одной из улиц Анжеро-Судженска столкнулись автобус и отечественный легковой автомобиль.
Обновлено в 00:05
Политика

Движение «Открытая Россия» приняло решение о ликвидации

Конференция «Открытой России» (ОР) приняла решение о ликвидации движения.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

Пять человек погибли из-за столкновения 15 автомобилей в Мексике

Обновлено в 02:18
Армия и оружие

США сообщили об аэродинамической трубе для гиперзвуковых ракет

США откровенно хвастаются аэродинамической трубой, которой нет у России и Китая. Сумма контракта составит $23,2 миллиона.
Обновлено вчера в 18:18
Политика

Порошенко и Зеленский не пришли на дебаты с Тимошенко

Обновлено 29 марта в 13:22
Футбол

Гол Комличенко помог «Младе» обыграть «Спарту»

В чемпионате Чехии "Млада Болеслав" обыграла пражскую "Спарту", идущую на третьем месте, со счетом 2:1. Первый мяч в игре забил Николай Комличенко, он же ассистировал партнеру, забившему победный мяч.
Обновлено вчера в 12:21
Армия и оружие

Самолет Ил-112В совершил первый полет

Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".
Обновлено вчера в 06:02
Экономика

С 1 апреля повышаются социальные пенсии

Средние размеры пенсий инвалидов вследствие военной травмы после индексации вырастут до 31,3 тыс. рублей, пенсии участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, - до 37,4 тыс. рублей.
Обновлено 29 марта в 06:06
Общество

Британские читатели оценили флешмоб российских учителей в купальниках

Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволенную из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову из Барнаула.
Обновлено вчера в 23:26
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Певицу Maruv обокрали в аэропорту на Украине

Обновлено вчера в 22:30
Культура

Филиал Лувра в ОАЭ не знает о местонахождении картины да Винчи

Обновлено в 01:08
Культура

В Вашингтоне прошла мировая премьера новой симфонии Леры Ауэрбах

Мировая премьера нового произведения композитора, музыканта, поэтессы и художницы Леры Ауэрбах (Валерии Авербах) состоялась в субботу в Вашингтоне.
Обновлено в 00:25
Политика

В Венесуэле заявили о новых атаках на энергосистему страны

За прошедшие два дня в Венесуэле произошло несколько синхронных атак на энергетический комплекс республики.
Обновлено вчера в 23:31
Кино

Кирилл Серебренников удостоен премии «Ника» за лучшую режиссуру

Жюри оценило его фильм «Лето», в котором рассказывается о самом начале творческого пути Виктора Цоя и группы «Кино».
Обновлено в 00:31
Футбол

Дубль Алькасера на 90-й минуте вывел «Боруссию» на первое место

"Боруссия" Дортмунд снова была близка к потере очков, но на 90-й минуте забила всё же в ворота "Вольфсбурга" два мяча подряд, добыла победу со счётом 2:0 и первое место в таблице.
Обновлено вчера в 12:29
Религия

31 марта 2019 года Церковь отпразднует Неделю Крестопоклонную

31 марта 2019 года, в третье воскресенье Великого поста, Церковь отметит Неделю Крестопоклонную (по церковному, неделя – это воскресный день, а собственно семидневную неделю называют седмицей).
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Чапутова лидирует на выборах президента Словакии

Обновлено вчера в 17:54
Музыка

В Германии возмущены клипом к новой песне группы Rammstein

«Если видео должно было улучшить продажи нового альбома, то я считаю это безвкусной эксплуатацией свободы творчества», - приводит слова Феликса Кляйна немецкая газета Bild.
Обновлено 28 марта в 19:56
Хоккей

Малкин – о травме после удара Бортуццо: «Это был грязный прием. Надеюсь увидеть его в финале»

Напомним, спортсмен получил травму во время матча с «Сент-Луис Блюз» в результате атаки защитника «Блюз» Роберта Бортуццо.
Обновлено в 02:00
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Голый мужчина прыгал на машине ДПС в Новокузнецке

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Дочь Владимира Машкова сама поставила себе диагноз

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Актер разбил голову в «Гоголь-центре» и попал в больницу

Обновлено вчера в 22:37
Армия и оружие

Израильские танки ударили по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

Обновлено вчера в 23:47
Экономика

Ford Sollers планирует продать заводы в России

В концу июня СП 2019 года последовательно закроет два автозавода во Всеволожске Ленинградской области и в Набережных Челнах, а также завод двигателей в Елабуге в Татарстане.
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Джанлуиджи Доннарумма
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Итальянский футболист, вратарь клуба «Милан» и национальной сборной Италии.
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Итальянский футбольный клуб из города Генуя. Клуб был создан в 1946 году путём объединения двух футбольных команд: «Андреа Дориа» и «Сампьердаренезе», первая из которых была создана в 1927 году, а вторая появилась в 1891 году. В настоящее время «Сампдория» выступает в итальянской Серии А. Клубные цвета - голубой, белый, красный и чёрный. Домашний стадион клуба - «Луиджи Феррарис» - вмещает 35 536 зрителей. На этом стадионе выступает и другой генуэзский клуб, «Дженоа». Встречи между этими двумя командами получили название «Фонарное дерби», название которого произошло от генуэзского маяка.
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