Доннарумма извинился за ошибку в матче с «Сампдорией»Спорт-Экспресс 01:35

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма принес извинения за ошибку, которая привела к единственному голу в матче 29-го тура чемпионата Италии против "Сампдории" (0:1). Единственный мяч забил Грегуар Дефрель.

Доннарумма извинился за ошибку в матче с «Сампдорией»

Политика Кличко приехал на избирательный участок на велосипеде На избирательный участок глава города приехал на велосипеде и в спортивном костюме.

Армия и оружие Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине Накануне президентских выборов на Украине боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак.

Авто Новый корейский бренд NeuWai представил в Сеуле автомобили будущего Производитель Songuo Motors из Южной Кореи презентовал в Сеуле на мотор-шоу сразу несколько моделей своего нового бренда NeuWai.

Хоккей Александр Овечкин в восьмой раз забросил 50 шайб за сезон Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил две шайбы в ворота "Тампа-Бэй Лайтнинг" и помог своей команде победить 6:3. Эти голы российского нападающего стали для него 50 и 51 в регулярном чемпионате НХЛ.

Происшествия В Анжеро-Судженске произошло смертельное ДТП с автобусом и легковушкой 30 марта в вечернее время на одной из улиц Анжеро-Судженска столкнулись автобус и отечественный легковой автомобиль.

Армия и оружие США сообщили об аэродинамической трубе для гиперзвуковых ракет США откровенно хвастаются аэродинамической трубой, которой нет у России и Китая. Сумма контракта составит $23,2 миллиона.

Футбол Гол Комличенко помог «Младе» обыграть «Спарту» В чемпионате Чехии "Млада Болеслав" обыграла пражскую "Спарту", идущую на третьем месте, со счетом 2:1. Первый мяч в игре забил Николай Комличенко, он же ассистировал партнеру, забившему победный мяч.

Армия и оружие Самолет Ил-112В совершил первый полет Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".

Экономика С 1 апреля повышаются социальные пенсии Средние размеры пенсий инвалидов вследствие военной травмы после индексации вырастут до 31,3 тыс. рублей, пенсии участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, - до 37,4 тыс. рублей.

Общество Британские читатели оценили флешмоб российских учителей в купальниках Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволенную из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову из Барнаула.

Культура В Вашингтоне прошла мировая премьера новой симфонии Леры Ауэрбах Мировая премьера нового произведения композитора, музыканта, поэтессы и художницы Леры Ауэрбах (Валерии Авербах) состоялась в субботу в Вашингтоне.

Политика В Венесуэле заявили о новых атаках на энергосистему страны За прошедшие два дня в Венесуэле произошло несколько синхронных атак на энергетический комплекс республики.

Кино Кирилл Серебренников удостоен премии «Ника» за лучшую режиссуру Жюри оценило его фильм «Лето», в котором рассказывается о самом начале творческого пути Виктора Цоя и группы «Кино».

Футбол Дубль Алькасера на 90-й минуте вывел «Боруссию» на первое место "Боруссия" Дортмунд снова была близка к потере очков, но на 90-й минуте забила всё же в ворота "Вольфсбурга" два мяча подряд, добыла победу со счётом 2:0 и первое место в таблице.

Религия 31 марта 2019 года Церковь отпразднует Неделю Крестопоклонную 31 марта 2019 года, в третье воскресенье Великого поста, Церковь отметит Неделю Крестопоклонную (по церковному, неделя – это воскресный день, а собственно семидневную неделю называют седмицей).

Музыка В Германии возмущены клипом к новой песне группы Rammstein «Если видео должно было улучшить продажи нового альбома, то я считаю это безвкусной эксплуатацией свободы творчества», - приводит слова Феликса Кляйна немецкая газета Bild.