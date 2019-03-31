Футбол
Доннарумма извинился за ошибку в матче с «Сампдорией»Спорт-Экспресс 01:35
Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма принес извинения за ошибку, которая привела к единственному голу в матче 29-го тура чемпионата Италии против "Сампдории" (0:1). Единственный мяч забил Грегуар Дефрель.
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Производитель Songuo Motors из Южной Кореи презентовал в Сеуле на мотор-шоу сразу несколько моделей своего нового бренда NeuWai.
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В Вашингтоне прошла мировая премьера новой симфонии Леры Ауэрбах
Мировая премьера нового произведения композитора, музыканта, поэтессы и художницы Леры Ауэрбах (Валерии Авербах) состоялась в субботу в Вашингтоне.
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В Венесуэле заявили о новых атаках на энергосистему страны
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Дубль Алькасера на 90-й минуте вывел «Боруссию» на первое место
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31 марта 2019 года Церковь отпразднует Неделю Крестопоклонную
31 марта 2019 года, в третье воскресенье Великого поста, Церковь отметит Неделю Крестопоклонную (по церковному, неделя – это воскресный день, а собственно семидневную неделю называют седмицей).
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Малкин – о травме после удара Бортуццо: «Это был грязный прием. Надеюсь увидеть его в финале»
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В концу июня СП 2019 года последовательно закроет два автозавода во Всеволожске Ленинградской области и в Набережных Челнах, а также завод двигателей в Елабуге в Татарстане.
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