Футбол

Доннарумма извинился за ошибку в матче с «Сампдорией»Спорт-Экспресс 01:35

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма принес извинения за ошибку, которая привела к единственному голу в матче 29-го тура чемпионата Италии против "Сампдории" (0:1). Единственный мяч забил Грегуар Дефрель.
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Джанлуиджи Доннарумма: «Ошибки случаются. Я извиняюсь перед всеми»

Sports.ru07:58

Голкипер «Милана» извинился за результативную ошибку в матче с «Сампдорией»

РИА Новости01:26

Футболист клуба чемпионата Италии принес извинения фанатам

Газета.Ru01:51

Доннарумма извинился за чудовищную ошибку в матче с «Сампдорией»

Sport24.ru01:38

Доннарумма извинился за ошибку в матче с «Сампдорией»

Спорт-Экспресс01:35

Доннарумма извинился за ошибку в матче с «Сампдорией»

Матч ТВ02:10

Доннарумма – после матча с «Сампдорией»: «Ошибки случаются. Приношу извинения»

Бомбардир.ру02:16
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 08:29, Ашберн
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"Один из кандидатов на пост президента сегодня сделал то, что может квалифицироваться как признак уголовного преступления, в частности, раскрытие тайны голосования", - передает слова Варченко портал "Украина.ру" За демонстрацию избирательного бюллетеня ему грозит до трех лет лишения свободы.
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Проблему Голан обсудят на саммите арабских стран

Американский президент Дональд Трамп 25 марта подписал декларацию о признании суверенитета еврейского государства над Голанскими высотами.
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Натали, известная как исполнительница песен «О, Боже, какой мужчина!» и «Ветер с моря дул», сегодня отмечает свой 45-й день рождения.
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В художественном музее Лувр Абу-Даби (филиал парижского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов) пропала картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi) авторства Леонардо да Винчи.
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Названы лауреаты национальной кинопремии «Ника»

В Москве назвали лауреатов Национальной кинопремии "Ника", передает ОТР. 32-я церемония прошла в театре "Русская песня".
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В Нижнем Новгороде при пожаре погибли пять человек

Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде, по факту происшествия проводится проверка.
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Четырехполосная "Таврида" протяженностью 250 километров соединит восток и запад полуострова.
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Таксист сбил сотрудника ДПС в центре Москвы

На Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве автомобиль такси сбил сотрудника ДПС во время оформления ДТП, передает агентство "Москва".
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Чапутова побеждает на выборах президента Словакии

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Доходило до того, что олигархи готовы были заплатить 100 000 долларов. На эти деньги тогда можно было купить люксовый автомобиль G-Wagen.
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Накануне президентских выборов на Украине боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак.
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Главного тренера ереванского футбольного клуба «Арарат» Абраама Хашманяна обвинили в оскорблениях футболиста клуба на национальной почве, а также в избиениях футболиста.
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Итальянский футболист, вратарь клуба «Милан» и национальной сборной Италии.
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