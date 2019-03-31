Футбол
Доннарумма извинился за ошибку в матче с «Сампдорией»Спорт-Экспресс 01:35
Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма принес извинения за ошибку, которая привела к единственному голу в матче 29-го тура чемпионата Италии против "Сампдории" (0:1). Единственный мяч забил Грегуар Дефрель.
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Политика
Зюганов потребовал уничтожить «гадюшник Ельцин-Центра»
"Гадюшник Ельцин-Центра должен быть уничтожен!" - написал главный коммунист России.
Обновлено в 05:36
Происшествия
В Лупполово задержали подозреваемого в «минировании» отдела полиции
В деревне Лупполово Всеволожского района задержан 31-летний мужчина, который подозревается в заведомо ложном сообщении о заминировании отдела полиции.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Пожар в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве ликвидирован
Обновлено вчера в 12:29
Политика
МВД Украины пригрозило Ляшко тюрьмой за демонстрацию бюллетеня
"Один из кандидатов на пост президента сегодня сделал то, что может квалифицироваться как признак уголовного преступления, в частности, раскрытие тайны голосования", - передает слова Варченко портал "Украина.ру" За демонстрацию избирательного бюллетеня ему грозит до трех лет лишения свободы.
Обновлено в 07:56
Общество
Мигранты активно скупают доли в квартирах Петербурга
Приезжие из ближнего зарубежья стали основными покупателями долей в квартирах Санкт-Петербурга, считают эксперты.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
Истребитель МиГ-27 разбился в Индии
Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Обновлено в 05:12
Политика
Проблему Голан обсудят на саммите арабских стран
Американский президент Дональд Трамп 25 марта подписал декларацию о признании суверенитета еврейского государства над Голанскими высотами.
Обновлено в 03:18
Единоборства
Макгрегор вызвал на бой актера Уолберга
Обновлено в 07:42
Футбол
ЦСКА — «Уфа»: Обляков и Дивеев сыграют с первых минут
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Уфы» на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес
Певица Натали празднует свое 45-летие
Натали, известная как исполнительница песен «О, Боже, какой мужчина!» и «Ветер с моря дул», сегодня отмечает свой 45-й день рождения.
Обновлено в 08:18
Культура
NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ
В художественном музее Лувр Абу-Даби (филиал парижского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов) пропала картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi) авторства Леонардо да Винчи.
Обновлено в 06:58
Кино
Названы лауреаты национальной кинопремии «Ника»
В Москве назвали лауреатов Национальной кинопремии "Ника", передает ОТР. 32-я церемония прошла в театре "Русская песня".
Обновлено в 06:32
Политика
Лавров прокомментировал слова Помпео о новых мерах НАТО против России
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить в начале апреля новые меры против России из-за ситуации на Украине.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
При обстреле Горловки в день выборов ранены мирные жители
В результате обстрела поселка Зайцево под Горловкой украинскими силовиками ранены два мирных жителя, сообщил глава администрации города Иван Приходько.
Обновлено в 06:41
Происшествия
В Нижнем Новгороде при пожаре погибли пять человек
Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде, по факту происшествия проводится проверка.
Обновлено в 04:46
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено 29 марта в 16:17
Общество
Депутат раскритиковала открытие в Москве музея проституции
Ранее в марте СМИ сообщили об открытии музея проституции на Арбате в Москве.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес
Сестра пришла на день рождения Анастасии Костенко в платье именинницы
Платье оказалось очень знаковым для Анастасии Костенко.
Обновлено в 04:51
Транспорт
Трассу «Таврида» в Крыму построили наполовину
Четырехполосная "Таврида" протяженностью 250 километров соединит восток и запад полуострова.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Таксист сбил сотрудника ДПС в центре Москвы
На Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве автомобиль такси сбил сотрудника ДПС во время оформления ДТП, передает агентство "Москва".
Обновлено в 07:33
Политика
Чапутова побеждает на выборах президента Словакии
Обновлено вчера в 18:57
Шоу-бизнес
Ольге Орловой предлагали за ночь любви с олигархом 100 000 долларов
Доходило до того, что олигархи готовы были заплатить 100 000 долларов. На эти деньги тогда можно было купить люксовый автомобиль G-Wagen.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие
Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине
Накануне президентских выборов на Украине боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак.
Обновлено вчера в 13:09
Футбол
Тренера «Арарата» обвинили в расизме и нападении на игрока
Главного тренера ереванского футбольного клуба «Арарат» Абраама Хашманяна обвинили в оскорблениях футболиста клуба на национальной почве, а также в избиениях футболиста.
Обновлено в 05:25
Хоккей
Александр Овечкин в восьмой раз забросил 50 шайб за сезон
Обновлено в 00:36