Футбол
Доннарумма извинился за ошибку в матче с «Сампдорией»Спорт-Экспресс 01:35
Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма принес извинения за ошибку, которая привела к единственному голу в матче 29-го тура чемпионата Италии против "Сампдории" (0:1). Единственный мяч забил Грегуар Дефрель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 09:58, Ашберн
Футбол
Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Оренбургом»
Обновлено в 09:00
Политика
Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами
Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые ранее записали видео в его поддержку.
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес
Максим Галкин попросил научить его «перестать жрать»
Обновлено в 07:49
Политика
Порошенко проголосовал на выборах президента
Обновлено в 06:01
Недвижимость
Россияне все чаще выбирают аренду жилья и не планируют её покупать
Эксперты заявляют, что россияне всё чаще отказываются от покупки жилья в пользу долгосрочной аренды.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Полиция изъяла в Киевской области 600 килограммов героина
Полиция изъяла 600 кг героина на сумму около $50 млн в Киевской области. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.
Обновлено в 09:06
Политика
Лавров назвал цель пребывания российских военных в Венесуэле
Российские военные специалисты находятся в Венесуэле для обслуживания поставленной в эту страну военной техники и делают это на законных основаниях.
Обновлено в 08:35
Общество
Самая масштабная экологическая акция «Час Земли» прошла вчера вечером
Всемирная экологическая акция «Час Земли» прошла вчера, 30 марта.
Обновлено в 05:20
Политика
Километровая очередь из украинцев выстроилась в Праге
Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис выложил в твиттере фотографию огромной очереди из украинцев в Праге, желающих проголосовать за нового президента Украины.
Обновлено в 08:03
Политика
Завершилось голосование на выборах президента Украины в Австралии
В столице Австралии Канберре завершилось голосование на единственном в этой стране избирательном участке на выборах президента Украины, передает УНИАН.
Обновлено в 04:55
Кино
Серебренников стал лауреатом премии «Ника» как лучший режиссер
Кирилл Серебренников стал лучшим режиссером за фильм «Лето» по версии Национальной кинематографической премии «Ника».
Обновлено вчера в 15:59
Космос
Прикрылись Нибиру: КНР скрывала Голубую дыру в Южно-Китайском море из-за секретного производства НЛО
После исследований китайские ученые заявили, что гидроакустические приборы, подводные камеры и роботы, оснащенные специальными датчиками, определили, что ширина «Голубой дыры» 130 метров, но на двухсотметровой глубине колодец сужается.
Обновлено вчера в 15:00
Культура
NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ
В художественном музее Лувр Абу-Даби (филиал парижского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов) пропала картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi) авторства Леонардо да Винчи.
Обновлено в 06:58
Политика
Китай продлил решение о заморозке тарифов на ввоз машин из США
Правительство Китая продлило решение о приостановке взыскания повышенных тарифов на импорт американских автомобилей и комплектующих, сообщает Global Times со ссылкой на Минфин КНР.
Обновлено в 08:48
Автоспорт
Квяту по ошибке поставили старые шины в квалификации Гран-при Бахрейна
Обновлено вчера в 16:20
Футбол
Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Каном»
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин был включен тренерским штабом команды в заявку на матч 30-го тура Лиги 1 против "Кана".
Обновлено вчера в 15:44
Авто
Прототип Porsche 911 Turbo продадут на торгах
Торговый дом RM Sotheby's продаст концептуальный автомобиль Porsche 911 Turbo 1994 года. Аукцион состоится 11 – 12 апреля.
Обновлено в 05:57
Единоборства
Александр Емельяненко встретится с экс-бойцом UFC Энрике
Российский боец ММА Александр Емельяненко свой следующий бой проведет против бразильца Луиса Энрике.
Обновлено в 08:16
Общество
В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным
Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.
Обновлено в 06:29
Политика
Ляшко грозит три года тюрьмы за демонстрацию бюллетеня
Поступком лидера Радикальной партии Олега Ляшко, который показал заполненный бюллетень на избирательном участке, занялась украинская полиция.
Обновлено в 07:24
Космос
Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300
Обновлено вчера в 05:21
Экономика
Больше половины бизнесменов в России считают конкуренцию очень высокой
Больше половины бизнесменов в России считают уровень конкуренции на своих рынках высоким или очень высоким.
Обновлено вчера в 12:25
Технологии
Facebook ужесточил правила трансляций после новозеландских терактов
Как заявила Сэндберг, после террористической атаки были ужесточены правила ведения прямых трансляций в Facebook.
Обновлено вчера в 22:43
Футбол
Три игры подряд за «Барселону» Лионель Месси забивает минимум два мяча
У португальца никогда не было серии из 5 дублей подряд. Зато была более выдающаяся четырехматчевая, чем у Месси.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Истребитель МиГ-27 разбился в Индии
Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Обновлено в 05:12