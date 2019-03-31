Футбол

Доннарумма извинился за ошибку в матче с «Сампдорией»Спорт-Экспресс 01:35

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма принес извинения за ошибку, которая привела к единственному голу в матче 29-го тура чемпионата Италии против "Сампдории" (0:1). Единственный мяч забил Грегуар Дефрель.
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Джанлуиджи Доннарумма: «Ошибки случаются. Я извиняюсь перед всеми»

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Доннарумма извинился за ошибку в матче с «Сампдорией»

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Доннарумма извинился за ошибку в матче с «Сампдорией»

Sportbox.RU02:10
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