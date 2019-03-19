«Локомотив-Кубань» уволил главного тренераВсе про Спорт ру вчера в 14:03

Все про Спорт ру

Политика В Германии потребовали изгнать из страны посла США В Берлине вице-председатель парламента Германии Вольфганг Кубикки заявил, что министр иностранных дел Хайко Маас «должен немедленно объявить посла США Ричарда Гренелла персоной нон грата».

Общество Facebook намерен бороться с рекламной дискриминацией Facebook намерен бороться с рекламной дискриминацией после того, как ей были предъявлены многочисленные жалобы.

Происшествия Таксист избил и ограбил пассажиров из «Северной долины» Кроме водителя, в машине оказался еще один гражданин. В итоге такси приехало в лесной массив, где пассажиры поверглись нападению.

Спорт Логинов объяснил, почему решил не общаться с прессой на ЧМ в Эстерсунде Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал своё решение отказаться от общения с прессой на время чемпионата мира 2019 года в шведском Эстерсунде.

Шоу-бизнес Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.

Происшествия В МВД опровергли слухи об убийстве и избиении мигрантов в Якутии МВД по Якутии опровергает данные об убийстве и избиении мигрантов в регионе, задержаны распространители провокационной информации, связанной с уголовным делом на выходца из Средней Азии по обвинению в похищении и изнасиловании жительницы Якутска, сообщает МВД России по республике.

Здоровье Врачи три года принимали рак пациентки за послеродовую депрессию В Великобритании врачи на протяжении трех лет принимали рак яичников пациентки за симптомы послеродовой депрессии.

Общество Компания Takeda с апреля прекратит поставки в Россию трех препаратов Японская компания ООО "Такеда Фармасьютикалс" с апреля прекратит поставки в РФ трех лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Политика Порошенко обвинил Россию в торможении строительства киевского метро Правда, Порошенко забыл упомянуть, что последний раз новая станция в Киеве вводилась в строй еще в 2013 году, прямо накануне "майдана", и открывал ее занимавший тогда пост премьер-министра страны Николай Азаров.

Политика Глава Республики Алтай Бердников подал в отставку Глава Республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке.

Хоккей Радулов набрал 60 очков в НХЛ во втором сезоне подряд Благодаря трем набранным очкам, Радулов набрал 60 очков за сезон и впервые преодолел отметку в 60 набранных очков второй сезон подряд.

Финансы В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.

Футбол ESPN: бейсболист Траут заключил рекордный контракт в истории спорта Игрок клуба Главной бейсбольной лиги (MLB) «Лос-Анджелес Энджелс» Майк Траут заключил рекордный контракт в истории спорта.

Происшествия Александр Шестун решил прекратить голодовку Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, арестованный по делу о мошенничестве, легализации преступных доходов и незаконном предпринимательстве, решил прекратить голодовку, сообщила пресс-служба Совета по правам человека при президенте России.

Единоборства Напарник Нурмагомедова выступит на турнире UFC в Санкт-Петербурге Что касается Махачева, который тренируется с чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым, то в его активе 16 побед и одно поражение.

Политика В США заявили, что санкции против России стали неуправляемыми На прошлой неделе США, Канада и ЕС ввели очередные санкции против России, в качестве повода они использовали инцидент в Керченском проливе.

Происшествия Израильский спецназ застрелил палестинца, убившего военного и раввина Израильские силовики ликвидировали на Западном берегу реки Иордан палестинца, который убил в воскресенье двух граждан еврейского государства, сообщила пограничная полиция.

Общество Росстат выявил связь между бедностью и одиночеством россиян В Росстате выявили, что среди россиян с низким уровнем дохода доля одиноких существенно выше.

Космос В соцсетях заявили, что засекли взрыв ракеты «Авангард» В США засекли мощнейший взрыв в атмосфере планеты, и заявили о том, что это ракета «Авангард».

Политика WSJ: Байден заявил о планах баллотироваться в президенты США Бывший вице-президент США Джо Байден в ходе конфиденциальной встречи со своими сторонниками заявил, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в 2020 году.

Спорт Погорилая раскритиковала номер Туктамышевой с раздеванием Бронзовая призерка чемпионата мира по фигурному катанию 2016 года Анна Погорилая не оценила номер Елизаветы Туктамышевой, передает "Аргументы и факты".

Экономика В России хотят ввести новый налог с зарплаты граждан Министерство финансов и Центробанк предлагают ввести для всех граждан добровольную накопительную пенсионную систему, пишет РБК.

Происшествия Приезжий грозился подорвать машину «нового русского» в Петербурге Житель Костромской области угрожал подорвать снарядом времен войны машину «нового русского» на пересечении проспекта Большевиков и Народной улицы в Петербурге, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Игры Google представила стриминговый видеоигровой сервис Stadia Американская корпорация Google на презентации Game Developers Conference 2019 в Сан-Франциско представила стриминговый сервис Stadia, предназначенный для запуска видеоигр в браузере Google на настольных компьютерах, ноутбуках, смартфонах, планшетах и телевизорах.

Шоу-бизнес В Москве госпитализировали Елену Беркову Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.

Происшествия Прокуратура ВВО проверит сообщения об избиении солдат на Цуголе Сотрудники прокуратуры Восточного военного округа (ВВО) проверят информацию комитета солдатских матерей Забайкалья, который заявил об избиении срочников на полигоне Цугол.