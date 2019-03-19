Футбол
«Локомотив-Кубань» уволил главного тренераВсе про Спорт ру вчера в 14:03
«Локомотив-Кубань» официально объявил об отставке главного тренера команды Владе Йовановича.
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Политика
В Германии потребовали изгнать из страны посла США
В Берлине вице-председатель парламента Германии Вольфганг Кубикки заявил, что министр иностранных дел Хайко Маас «должен немедленно объявить посла США Ричарда Гренелла персоной нон грата».
Обновлено вчера в 11:33
Общество
Facebook намерен бороться с рекламной дискриминацией
Facebook намерен бороться с рекламной дискриминацией после того, как ей были предъявлены многочисленные жалобы.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия
Таксист избил и ограбил пассажиров из «Северной долины»
Кроме водителя, в машине оказался еще один гражданин. В итоге такси приехало в лесной массив, где пассажиры поверглись нападению.
Обновлено в 01:57
Политика
Президент Казахстана Назарбаев сложил полномочия
Обновлено вчера в 09:09
Спорт
Логинов объяснил, почему решил не общаться с прессой на ЧМ в Эстерсунде
Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал своё решение отказаться от общения с прессой на время чемпионата мира 2019 года в шведском Эстерсунде.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес
Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой
Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия
В МВД опровергли слухи об убийстве и избиении мигрантов в Якутии
МВД по Якутии опровергает данные об убийстве и избиении мигрантов в регионе, задержаны распространители провокационной информации, связанной с уголовным делом на выходца из Средней Азии по обвинению в похищении и изнасиловании жительницы Якутска, сообщает МВД России по республике.
Обновлено в 01:16
Здоровье
Врачи три года принимали рак пациентки за послеродовую депрессию
В Великобритании врачи на протяжении трех лет принимали рак яичников пациентки за симптомы послеродовой депрессии.
Обновлено вчера в 23:32
Общество
Компания Takeda с апреля прекратит поставки в Россию трех препаратов
Японская компания ООО "Такеда Фармасьютикалс" с апреля прекратит поставки в РФ трех лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
Обновлено в 02:50
Политика
Порошенко обвинил Россию в торможении строительства киевского метро
Правда, Порошенко забыл упомянуть, что последний раз новая станция в Киеве вводилась в строй еще в 2013 году, прямо накануне "майдана", и открывал ее занимавший тогда пост премьер-министра страны Николай Азаров.
Обновлено в 01:33
Политика
Глава Республики Алтай Бердников подал в отставку
Глава Республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке.
Обновлено в 02:36
Общество
Финляндия стала самой счастливой страной мира
Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран.
Обновлено в 02:15
Хоккей
Радулов набрал 60 очков в НХЛ во втором сезоне подряд
Благодаря трем набранным очкам, Радулов набрал 60 очков за сезон и впервые преодолел отметку в 60 набранных очков второй сезон подряд.
Обновлено в 02:24
Финансы
В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий
Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.
Обновлено вчера в 21:00
Футбол
ESPN: бейсболист Траут заключил рекордный контракт в истории спорта
Игрок клуба Главной бейсбольной лиги (MLB) «Лос-Анджелес Энджелс» Майк Траут заключил рекордный контракт в истории спорта.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
Александр Шестун решил прекратить голодовку
Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, арестованный по делу о мошенничестве, легализации преступных доходов и незаконном предпринимательстве, решил прекратить голодовку, сообщила пресс-служба Совета по правам человека при президенте России.
Обновлено вчера в 14:55
Единоборства
Напарник Нурмагомедова выступит на турнире UFC в Санкт-Петербурге
Что касается Махачева, который тренируется с чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым, то в его активе 16 побед и одно поражение.
Обновлено в 01:41
Политика
В США заявили, что санкции против России стали неуправляемыми
На прошлой неделе США, Канада и ЕС ввели очередные санкции против России, в качестве повода они использовали инцидент в Керченском проливе.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Израильский спецназ застрелил палестинца, убившего военного и раввина
Израильские силовики ликвидировали на Западном берегу реки Иордан палестинца, который убил в воскресенье двух граждан еврейского государства, сообщила пограничная полиция.
Обновлено вчера в 17:45
Общество
Росстат выявил связь между бедностью и одиночеством россиян
В Росстате выявили, что среди россиян с низким уровнем дохода доля одиноких существенно выше.
Обновлено в 02:41
Космос
В соцсетях заявили, что засекли взрыв ракеты «Авангард»
В США засекли мощнейший взрыв в атмосфере планеты, и заявили о том, что это ракета «Авангард».
Обновлено 18 марта в 17:29
Политика
WSJ: Байден заявил о планах баллотироваться в президенты США
Бывший вице-президент США Джо Байден в ходе конфиденциальной встречи со своими сторонниками заявил, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:01
Спорт
Погорилая раскритиковала номер Туктамышевой с раздеванием
Бронзовая призерка чемпионата мира по фигурному катанию 2016 года Анна Погорилая не оценила номер Елизаветы Туктамышевой, передает "Аргументы и факты".
Обновлено вчера в 18:12
Экономика
В России хотят ввести новый налог с зарплаты граждан
Министерство финансов и Центробанк предлагают ввести для всех граждан добровольную накопительную пенсионную систему, пишет РБК.
Обновлено 17 марта в 07:36
Происшествия
Приезжий грозился подорвать машину «нового русского» в Петербурге
Житель Костромской области угрожал подорвать снарядом времен войны машину «нового русского» на пересечении проспекта Большевиков и Народной улицы в Петербурге, сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 02:34
Игры
Google представила стриминговый видеоигровой сервис Stadia
Американская корпорация Google на презентации Game Developers Conference 2019 в Сан-Франциско представила стриминговый сервис Stadia, предназначенный для запуска видеоигр в браузере Google на настольных компьютерах, ноутбуках, смартфонах, планшетах и телевизорах.
Обновлено вчера в 14:25
Шоу-бизнес
В Москве госпитализировали Елену Беркову
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
Происшествия
Прокуратура ВВО проверит сообщения об избиении солдат на Цуголе
Сотрудники прокуратуры Восточного военного округа (ВВО) проверят информацию комитета солдатских матерей Забайкалья, который заявил об избиении срочников на полигоне Цугол.
Обновлено вчера в 23:25
Экономика
Чубайс рассказал Путину о рекордной прибыли «Роснано»
По итогам 2018 года «Роснано» удалось получить чистую прибыль в размере 5,6 миллиарда рублей.
Обновлено в 02:52