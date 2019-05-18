Футбол
Донецкий «Шахтер» в 12-й раз стал чемпионом УкраиныРИА Новости 12:09
Заря
Расстановка 4‑5‑1
30
Шевченко
18
Тымчук
25
Белый
15
Вернудуб
14
Михайличенко
20
Караваев
22
Кабаев
7
Кочергин
99
Арвеладзе
10
Хомченковский
28
Громов
30
Пятов
50
Болбат
4
Кривцов
5
Хочолава
22
Матвиенко
14
Тете
6
Степаненко
21
Патрик
28
Сиприано
7
Тайсон
10
Мораес
Шахтер
Расстановка 4‑5‑1
Гол забил Жуниор Мораес (11-я минута). Донецкий клуб стал чемпионом Украины в третий раз подряд и в 12-й раз в своей истории.
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