Донецкий «Шахтер» в 12-й раз стал чемпионом УкраиныРИА Новости 12:09

Гол забил Жуниор Мораес (11-я минута). Донецкий клуб стал чемпионом Украины в третий раз подряд и в 12-й раз в своей истории.

Донецкий «Шахтер» в 12-й раз стал чемпионом Украины

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