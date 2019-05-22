Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с киевским «Динамо»РИА Новости вчера в 14:58

Футболисты донецкого "Шахтера" сыграли вничью с киевским "Динамо" в матче чемпионата Украины. Встреча, прошедшая в Харькове, завершилась со счетом 1:1. У "Шахтера" отличился Тете (50-я минута), у "Динамо" - Виктор Цыганков (36).

Гаджеты В США гражданин Китая признал вину в контрабанде поддельных iPhone Проживавший в США гражданин Китая признал себя виновным в контрабанде поддельных iPhone из Гонконга в компанию Apple, говорится в заявлении офиса федерального прокурора штата Орегон.

Общество О чем расскажет день Симона: народные приметы на 23 мая В народном календаре наступил Симонов день или день Симона Зилота. Именно так называли наши предки 23 мая, и отправлялись искать клад.

Шоу-бизнес Потап и Настя подтвердили свадьбу Украинские поп-исполнители Потап и Настя подтвердили, что поженятся 23 мая.

Футбол «Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА часть билетов на финал Лиги Европы Лондонские "Арсенал" и "Челси" вернут УЕФА более 6 тыс. билетов на финал Лиги Европы в Баку, передает The Times.

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.

Религия Мэр Екатеринбурга встретится со сторонниками возведения храма Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в четверг встретится со сторонниками возведения храма святой Екатерины, сообщает администрация города.

Общество Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать Летом и осенью 2018 года в Охотском море выловили почти 100 косаток и белух. Они содержатся в вольерах бухты Средней в Приморье.

Происшествия Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре Священник Троице-Серигевой лавры напал с ножом на одного из монахов обители вечером 22 мая.

Авто Новый Opel Corsa показали перед премьерой В интернете появились первые официальные фотографии компактного хэтчбека Opel Corsa нового поколения, премьера которого состоится осенью 2019 г. на Франкфуртском автосалоне.

Политика На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».

Политика В НАТО призвали Россию покинуть Крым НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.

Происшествия Китаянка купила автомобиль за 66 мешков с мелочью Известно, что жительница Китая, расплатившаяся за авто 66 мешками с мелочью, работает в закусочной.

Политика МИД Турции опроверг сообщения об ультиматуме США по С-400 Ранее телеканал CNBC сообщил, что Вашингтон дал Анкаре две недели на то, чтобы отказаться от С-400.

Шоу-бизнес Мать Децла сменила замки в квартире после переезда невестки и внука Толмацкая призналась, что сменила замки в квартире после того, как Юлия вместе с сыном съехали.

Общество В Перми проверяют гимназию, где завысили проходной балл для девочек В Перми сотрудники прокуратуры проверяют информацию о том, что приемная комиссия гимназии № 4 утвердила разный проходной балл для мальчиков и девочек при поступлении в первый класс.

Авто Составлен рейтинг лучших летних шин Проведя специальный онлайн-опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг лучших летних шин на рынке.

Авто Внедорожный Renault Triber представят 19 июня Компания Renault представит новый внедорожный кросс-вэн Triber 19 июня.

Происшествия СК задержал подозреваемых в создании экстремистской группы в Астрахани По версии следствия, двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, «разделяя экстремистские идеи», создали в Астрахани преступную группу, а также вовлекли в нее других участников.

Авто Представлены 9 необычных модификаций УАЗ «Патриот» В 2013 году был представлен снегоболотоход «Ямал», построенный на агрегатах серийного УАЗ «Патриот».