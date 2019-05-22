Футбол
Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с киевским «Динамо»РИА Новости вчера в 14:58
Футболисты донецкого "Шахтера" сыграли вничью с киевским "Динамо" в матче чемпионата Украины. Встреча, прошедшая в Харькове, завершилась со счетом 1:1. У "Шахтера" отличился Тете (50-я минута), у "Динамо" - Виктор Цыганков (36).
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«Шахтер» и киевское «Динамо» не выявили победителя. Арбитр показал две красные карточки
Sport24.ruвчера в 14:29
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