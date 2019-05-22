Футбол

Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с киевским «Динамо»РИА Новости вчера в 14:58

Футболисты донецкого "Шахтера" сыграли вничью с киевским "Динамо" в матче чемпионата Украины. Встреча, прошедшая в Харькове, завершилась со счетом 1:1. У "Шахтера" отличился Тете (50-я минута), у "Динамо" - Виктор Цыганков (36).
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Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с киевским «Динамо»

РИА Новостивчера в 14:58

«Шахтер» сыграл вничью с киевским «Динамо»

Советский спортвчера в 14:31

«Шахтер» и «Динамо» сыграли вничью в матче с двумя удалениями

Спорт-Экспрессвчера в 14:33

«Шахтёр» с «Динамо» в боевом матче разошлись миром

Евро-футбол.рувчера в 14:33

«Шахтер» и киевское «Динамо» не выявили победителя. Арбитр показал две красные карточки

Sport24.ruвчера в 14:29
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Хоккей

Сборная России сыграет против США в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Обновлено 21 мая в 16:47
Авто

Большинство дилеров Ford продолжат работать в России

«После решения Ford сконцентрироваться на развитии сегмента коммерческого автотранспорта, компания предложила дилерам продолжить сотрудничество по двум направлениям: продажа и обслуживание Ford Transit, а также сервисное обслуживание легковых автомобилей или только сервисное обслуживание», — говорится в сообщении.
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Армия и оружие

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Центральное командование Вооруженных сил США попросило Пентагон отправить пять тысяч американских солдат на Ближний Восток в связи с растущим напряжением в отношениях с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
Обновлено вчера в 17:57
Гаджеты

Китай утвердил льготы разработчикам микросхем и софта

Власти Китая приняли пятилетнюю программу налоговых льгот для разработчиков интегральных микросхем и программного обеспечения.
Обновлено вчера в 23:24
Космос

Астрономы нашли 18 «сестер» Земли

Credit: NASA/SDO (Sonne), MPS/René Heller Для проверки своего алгоритма астрономы выбрали 517 звезд в данных кампании K2 телескопа «Kepler», у которых уже известна минимум одна транзитная планета.
Обновлено вчера в 11:57
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Хоккей

Звездная полоса: «Красной машине» предстоит битва с американцами

Германия же встретится с Чехией.
Обновлено вчера в 17:00
Политика

Миссия МВФ досрочно покидает Украину

Прибывшая накануне в Киев на двухнедельную работу по оценке реформ миссия Международного валютного фонда досрочно возвращается в США, сообщают "Украинские новости".
Обновлено вчера в 04:15
Происшествия

Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей

Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено вчера в 09:32
Кино

Директор HBO рассказал о продолжении «Игры престолов»

Программный директор HBO Кейси Блойс заявил, что канал не передаст "Игру престолов" кому-либо для сиквела или спин-оффа.
Обновлено вчера в 19:13
Происшествия

Мать погибшей в «Зимней вишне» девочки потребовала 100 млн рублей

Потерпевшая по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» потребовала 100 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
Обновлено вчера в 08:07
Политика

Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных дел

Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.
Обновлено вчера в 12:32
Общество

Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать

Обновлено вчера в 23:19
Шоу-бизнес

Личный самолет Аллы Пугачевой стал экспонатом новосибирского музея

Бывший личный самолет Аллы Пугачевой, совершивший свою последнюю посадку в аэропорту Новосибирска, станет экспонатом новосибирского музея авиации.
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия

Три поезда застряли в тоннеле московского метрополитена

Обновлено 21 мая в 13:30
Общество

Екатеринбургская епархия прокомментировала опрос ВЦИОМ о храме

Екатеринбургская епархия обнародовала заявление в связи публикацией результатов опроса ВЦИОМ по строительству храма в Екатеринбурге, раскритиковав его результаты.
Обновлено вчера в 17:49
Игры

Лаунчер GOG объединит в себе библиотеки из других магазинов

Магазин GOG Galaxy получит крупное обновление и сможет объединить библиотеки разных площадок – Steam, Epic Games Store, Origin и других.
Обновлено вчера в 12:59
Технологии

Сбербанк начал тестировать получение наличных через СМС

Сбербанк приступил к тестированию онлайн-сервиса денежных переводов в пользу получателей без карты или банковского счета.
Обновлено вчера в 08:11
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

«Просто, чтобы было понятно — Альянс не признаёт и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины», — заявил Пич в ходе заседания глав генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе.
Обновлено вчера в 20:14
Армия и оружие

Заявлено о преимуществе американских F-22 и F-35 над китайскими J-20

Обновлено вчера в 23:59
Хоккей

Олейник: желаю сборной России продолжить победную серию на ЧМ-2019

Желаю сборной России продолжить победную серию.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

За получение взятки двоих полицейских уволили со службы в Магадане

После проведения проверки, полицейских уволили со службы, сообщили MagadanMedia в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

В Доминикане три человека погибли при крушении вертолета

Частный вертолет потерпел крушение в провинции Пуэрто-Плата на севере Доминиканской Республики.
Обновлено вчера в 23:22
Футбол

Как «Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок России

Московский "Локомотив" одержал минимальную победу над екатеринбургским "Уралом" в финале Олимп Кубка России и завоевал свой третий трофей за три года.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия

В Китае женщина отдала за автомобиль 66 мешков с мелочью

Обновлено вчера в 20:01
Экономика

Bloomberg: Джон Рокфеллер был почти втрое богаче Джеффа Безоса

Агентство Bloomberg с помощью сервиса Measuringworth.com сравнило состояния самых богатых людей планеты разных эпох.
Обновлено вчера в 06:23
Политика

Ведущий российского ТВ выгнал украинского эксперта

Михеев в передаче, запись которой доступна на YouTube, говорил о фальсификации истории о голодоморе, на котором украинские власти пытаются обосновать неприязнь к советскому периоду.
Обновлено вчера в 14:08
Политика

Глава МИД Британии обвинит Россию в «глобальной» киберкампании

В качестве примеров "вмешательства России" в демократические процессы других стран Хант приведет в пример якобы имевшие место попытки вмешательства в выборы на Украине и в США.
Обновлено вчера в 19:05
Политика

Зеленский прокомментировал отказ рады рассмотреть его законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу отказа Верховной рады рассмотреть предложенный им проект закона о выборах.
Обновлено вчера в 14:23
Армия и оружие

Российские стратегические ракетоносцы пролетели вдоль побережья Аляски

В Минобороны напомнили, что самолеты дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана.
Обновлено 21 мая в 08:59
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