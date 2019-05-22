Футбол
«Шахтёр» с «Динамо» в боевом матче разошлись миромЕвро-футбол.ру вчера в 14:33
В центральном матче 30-го тура чемпионата Украины "Шахтёр" уже в ранге обладателей золотых медалей принимал принципиальных соперников из "Динамо". Поединок получился очень жёстким и богатым на опасные моменты в отличие от киевского противостояния.
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«Шахтер» и киевское «Динамо» не выявили победителя. Арбитр показал две красные карточки
Sport24.ruвчера в 14:29
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 01:42, Ашберн
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