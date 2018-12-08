Происшествия

Дончанин узнал среди задержанных у Азова пытавшего его сотрудника СБУ
РБК
04:17

Житель Донецка обратился в ФСБ и сообщил, что опознал одного из задержанных во время инцидента у Керченского пролива сотрудников Службы безопасности Украины. Об этом на брифинге рассказал начальник следственного управления ФСБ России Михаил Шишов, передает корреспондент РБК.
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