Происшествия
Дончанин узнал среди задержанных у Азова пытавшего его сотрудника СБУ
Дончанин узнал среди задержанных у Азова пытавшего его сотрудника СБУРБК04:17
Житель Донецка обратился в ФСБ и сообщил, что опознал одного из задержанных во время инцидента у Керченского пролива сотрудников Службы безопасности Украины. Об этом на брифинге рассказал начальник следственного управления ФСБ России Михаил Шишов, передает корреспондент РБК.
РБК04:17
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В задержанном украинском моряке житель Донецка узнал того, кто его пытал в Бердянске
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