Политика
Донбасс ждет российских паспортовКомсомольская правда 18:02
Где 500 тысяч бланков российских паспортов уже лежат на тайных складах в Макеевке, а в Матвеевом Кургане (приграничном российском поселке) якобы уже спешно строится из модулей городок для сотрудников российской миграционной службы.
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— Дмитрий Песков, российский государственный деятельЭхо Москвы 05:24
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Песков отказался комментировать планы упростить выдачу паспортов жителям ЛНР и ДНР
Rambler News Service12:30
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Общество
В Бурятию заходит новый авиаперевозчик
Алексей Цыденов для сравнения выложил цены на билет в июне на перелет из Улан-Удэ в Москва.
Обновлено в 22:05
Общество
Суд отпустил из колонии бывшую студентку Караулову
Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшей студентки МГУ Варвары Карауловой, осужденной на 4,5 года за попытку присоединиться к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство».
Обновлено в 07:16
Здоровье
В Башкирии к врачам обращаться стали меньше, но доступнее они не стали
Значит, негативный тренд по количеству врачей мы остановили, детей у нас становится меньше, детские поликлиники мы не закрываем, – а доступность врачей мы ухудшили.
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Энергетика
«Газпром нефть» попросила льготы для своего крупнейшего месторождения
«Газпром нефть» обратилась в правительство с просьбой предоставить южной части Приобского месторождения льготы, аналогичные тем, что недавно попросил у президента Владимира Путина глава «Роснефти» Игорь Сечин для северной и центральной частей Приобского месторождения.
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Авто
Вот почему владельцы Toyota RAV4 не спешат продавать свои автомобили!
Toyota RAV4 на протяжении многих лет является бестселлером японского автогиганта.
Обновлено в 22:30
Финансы
Курс доллара в Венесуэле за день вырос на 23%
Минимальная зарплата в Венесуэле составляет 18 тыс. боливаров - около $4,3 по новому курсу.
Обновлено в 20:39
Политика
Вход на дебаты Зеленского и Порошенко планируют сделать бесплатным
Представитель штаба кандидата в президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков сообщил, что идея продавать билеты на дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского противоречит законодательству.
Обновлено в 16:46
Хоккей
Команда Никиты Кучерова выбыла из Кубка Стэнли
Победитель регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй Лайтнинг" выбыла из розыгрыша Кубка Стэнли, проиграв и четвертый матч серии с "Коламбус Блю Джекетс".
Обновлено в 22:04
Армия и оружие
В Сирии восстанавливают туристический город Забадани на границе с Ливаном
Обновлено в 22:11
Финансы
Прибыль банковского сектора России в I квартале выросла в 1,7 раза
Прибыль российских банков за январь-март 2019 года составила 587 млрд рублей. Такие данные приводит 16 апреля пресс-служба Банка России.
Обновлено в 10:56
Происшествия
В США закрыли более 20 школ из-за угроз вооружённой девушки
По меньшей мере 22 школы в американском штате Колорадо были временно закрыты из-за угроз вооружённой девушки.
Обновлено в 19:57
Происшествия
В Париже нашли медного петуха, украшавшего рухнувший шпиль Нотр-Дама
Специалисты нашли выполненного из меди петуха, украшавшего уничтоженный во время пожара шпиль собора Парижской Богоматери, сообщил во вторник глава Французской федерации строителей Жак Шаню.
Обновлено в 15:32
Политика
Опубликованы рейтинги Зеленского и Порошенко за пять дней до выборов
По данным социологической группы «Рейтинг», преимущество Зеленского над Порошенко составляет 30%.
Обновлено в 07:59
Футбол
Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»
Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк был контракт, рассчитанный на пять лет.
Обновлено в 12:53
Культура
Шнуров рассказал о пожаре в Нотр-Даме в стихах
Музыкант Сергей Шнуров не остался в стороне от произошедших событий в Париже и посвятил стихотворение трагедии в соборе Парижской Богоматери, определяя произошедшее как "символ новой смены вех": Как символ новой смены вех.
Обновлено в 12:45
Происшествия
В Швейцарии на бывшего владельца «Черкизона» завели уголовное дело
Адвокат Исмагилова узнал об уголовном деле от СМИ, источник "Коммерсанта" отметил, что активов в Швейцарии у бизнесмена нет.
Обновлено в 20:54
Армия и оружие
Израиль впервые применил ракету Rampage в Сирии
Обновлено вчера в 21:01
Политика
Россия выдворила польского дипломата из Иркутска
Сотрудник консульства Польши в Иркутске признан персоной нон-грата, сообщила 16 апреля пресс-секретарь польского МИДа Эва Сувара.
Обновлено в 23:02
Здоровье
«Тысячекоечную» больницу Владивостока приведут в порядок
Помимо вышеперечисленного, в порядок приведут и детское инфекционное отделение, которое входит в состав «тысячекойки».
Обновлено в 23:02
Футбол
Зидан принял решение избавиться от Бэйла
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан определился с игроками, которые должны покинуть команду по окончании нынешнего сезона, сообщает AS.
Обновлено в 12:57
Общество
На Урале ребенок мэра города заработал 400 тысяч рублей
Обновлено в 06:34
Общество
Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд
С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Экономика
Интенсивный рост экономики РФ может высвободить до 10 млн занятых
Интенсивный рост экономики РФ может высвободить до 10 млн занятых Ускорение роста российской экономики до 4–4,5% в год, которых по заданию Владимира Путина добивается правительство, невозможно без опережающего увеличения производительности, но ее крайне низкий текущий уровень маскирует огромную скрытую безработицу, указывают эксперты ЦМАКП и Высшей школы экономики.
Обновлено в 18:29
Шоу-бизнес
Известно, какие подарки подарили Алле Пугачевой на ее 70-летний юбилей
Торжество прошло в семейном поместье певицы. Вечно молодая Алла Борисовна отметила юбилей - 70 лет.
Обновлено в 09:14
Политика
Циничная шутка о пожаре возмутила французского посла в Киеве
Шутка украинского телеведущего Тараса Березовца о пожаре в соборе Парижской Богоматери вызвала возмущение у посла Франции в Киеве Изабель Дюмонт, о чем 16 апреля она написала на своей странице в Twitter.
Обновлено в 16:30
Политика
В ЛНР оценили заявление Порошенко о миротворцах
Как заявил ТАСС Мирошник, слова Порошенко о якобы скором саммите участников нормандского формата, на котором будет принято решение о вводе миротворцев ООН в Донбасс, являются его собственной «очередной фантазией».
Обновлено в 18:14
Футбол
Адвокат Мамаева подвел итоги заседания суда
Обновлено в 14:35