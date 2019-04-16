Донбасс ждет российских паспортовКомсомольская правда 18:02

Нет, пока мы не готовы ничего такое комментировать, пока нет никаких комментариев на этот счет.

Где 500 тысяч бланков российских паспортов уже лежат на тайных складах в Макеевке, а в Матвеевом Кургане (приграничном российском поселке) якобы уже спешно строится из модулей городок для сотрудников российской миграционной службы.

Общество В Бурятию заходит новый авиаперевозчик Алексей Цыденов для сравнения выложил цены на билет в июне на перелет из Улан-Удэ в Москва.

Общество Суд отпустил из колонии бывшую студентку Караулову Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшей студентки МГУ Варвары Карауловой, осужденной на 4,5 года за попытку присоединиться к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство».

Здоровье В Башкирии к врачам обращаться стали меньше, но доступнее они не стали Значит, негативный тренд по количеству врачей мы остановили, детей у нас становится меньше, детские поликлиники мы не закрываем, – а доступность врачей мы ухудшили.

Энергетика «Газпром нефть» попросила льготы для своего крупнейшего месторождения «Газпром нефть» обратилась в правительство с просьбой предоставить южной части Приобского месторождения льготы, аналогичные тем, что недавно попросил у президента Владимира Путина глава «Роснефти» Игорь Сечин для северной и центральной частей Приобского месторождения.

Финансы Курс доллара в Венесуэле за день вырос на 23% Минимальная зарплата в Венесуэле составляет 18 тыс. боливаров - около $4,3 по новому курсу.

Политика Вход на дебаты Зеленского и Порошенко планируют сделать бесплатным Представитель штаба кандидата в президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков сообщил, что идея продавать билеты на дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского противоречит законодательству.

Хоккей Команда Никиты Кучерова выбыла из Кубка Стэнли Победитель регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй Лайтнинг" выбыла из розыгрыша Кубка Стэнли, проиграв и четвертый матч серии с "Коламбус Блю Джекетс".

Финансы Прибыль банковского сектора России в I квартале выросла в 1,7 раза Прибыль российских банков за январь-март 2019 года составила 587 млрд рублей. Такие данные приводит 16 апреля пресс-служба Банка России.

Происшествия В США закрыли более 20 школ из-за угроз вооружённой девушки По меньшей мере 22 школы в американском штате Колорадо были временно закрыты из-за угроз вооружённой девушки.

Происшествия В Париже нашли медного петуха, украшавшего рухнувший шпиль Нотр-Дама Специалисты нашли выполненного из меди петуха, украшавшего уничтоженный во время пожара шпиль собора Парижской Богоматери, сообщил во вторник глава Французской федерации строителей Жак Шаню.

Футбол Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет» Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк был контракт, рассчитанный на пять лет.

Культура Шнуров рассказал о пожаре в Нотр-Даме в стихах Музыкант Сергей Шнуров не остался в стороне от произошедших событий в Париже и посвятил стихотворение трагедии в соборе Парижской Богоматери, определяя произошедшее как "символ новой смены вех": Как символ новой смены вех.

Происшествия В Швейцарии на бывшего владельца «Черкизона» завели уголовное дело Адвокат Исмагилова узнал об уголовном деле от СМИ, источник "Коммерсанта" отметил, что активов в Швейцарии у бизнесмена нет.

Политика Россия выдворила польского дипломата из Иркутска Сотрудник консульства Польши в Иркутске признан персоной нон-грата, сообщила 16 апреля пресс-секретарь польского МИДа Эва Сувара.

Здоровье «Тысячекоечную» больницу Владивостока приведут в порядок Помимо вышеперечисленного, в порядок приведут и детское инфекционное отделение, которое входит в состав «тысячекойки».

Футбол Зидан принял решение избавиться от Бэйла Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан определился с игроками, которые должны покинуть команду по окончании нынешнего сезона, сообщает AS.

Общество Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).

Экономика Интенсивный рост экономики РФ может высвободить до 10 млн занятых Интенсивный рост экономики РФ может высвободить до 10 млн занятых Ускорение роста российской экономики до 4–4,5% в год, которых по заданию Владимира Путина добивается правительство, невозможно без опережающего увеличения производительности, но ее крайне низкий текущий уровень маскирует огромную скрытую безработицу, указывают эксперты ЦМАКП и Высшей школы экономики.

Политика Циничная шутка о пожаре возмутила французского посла в Киеве Шутка украинского телеведущего Тараса Березовца о пожаре в соборе Парижской Богоматери вызвала возмущение у посла Франции в Киеве Изабель Дюмонт, о чем 16 апреля она написала на своей странице в Twitter.