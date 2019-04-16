Политика

Донбасс ждет российских паспортовКомсомольская правда 18:02

Где 500 тысяч бланков российских паспортов уже лежат на тайных складах в Макеевке, а в Матвеевом Кургане (приграничном российском поселке) якобы уже спешно строится из модулей городок для сотрудников российской миграционной службы.
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Дмитрий Песков
Нет, пока мы не готовы ничего такое комментировать, пока нет никаких комментариев на этот счет.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельЭхо Москвы 05:24

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Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
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В Париже нашли медного петуха, украшавшего рухнувший шпиль Нотр-Дама

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