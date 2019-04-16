Политика
Донбасс ждет российских паспортовКомсомольская правда вчера в 18:02
Где 500 тысяч бланков российских паспортов уже лежат на тайных складах в Макеевке, а в Матвеевом Кургане (приграничном российском поселке) якобы уже спешно строится из модулей городок для сотрудников российской миграционной службы.
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— Дмитрий Песков, российский государственный деятельЭхо Москвы вчера в 05:24
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Песков отказался комментировать планы упростить выдачу паспортов жителям ЛНР и ДНР
Rambler News Serviceвчера в 12:30
Кремль отказался комментировать возможность упрощенной выдачи паспортов РФ в ДНР и ЛНР
Интерфаксвчера в 05:26
Кремль не стал комментировать информацию о предоставлении гражданства жителям ДНР и ЛНР
Коммерсантъвчера в 06:21
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Футбол
Певица Дана Соколова посвятила песню «Спартаку»
Певица Дана Соколова посвятила песню грядущему 97-летию московского «Спартака». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено вчера в 10:36
Политика
Сергей Нарышкин может сменить Валентину Матвиенко в Совете федерации
Высокопоставленный федеральный чиновник сказал, что таким ведомством может стать Пенсионный фонд России.
Обновлено в 00:52
Хоккей
«Коламбус» победил «Тампу Бэй» со счетом 4-0 в серии плей-офф НХЛ
"Коламбус Блю Джекетс" одержал победу над "Тампа Бэй Лайтнинг" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышел в следующую стадию турнира.
Обновлено в 00:33
Общество
На Урале ребенок мэра города заработал 400 тысяч рублей
В Свердловской области ребенок главы Серовского городского округа Василия Сизикова смог заработать за прошлый год свыше 400 тыс. руб. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на размещенную на сайте городской администрации декларацию.
Обновлено вчера в 06:34
Футбол
«Барселона» разгромила «МЮ» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов
Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» завершился победой каталонского клуба со счетом 3:0. Встреча прошла в Барселона на стадионе «Камп Ноу».
Обновлено вчера в 16:59
Экономика
Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода
Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено 15 апреля в 08:17
Шоу-бизнес
Участник шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» Денис Высоцкий разводится с женой
Денис Высоцкий запомнился зрителям, как один из самых молодых участников 17-го сезона «Битвы экстрасенсов».
Обновлено вчера в 23:00
Культура
Шнуров рассказал о пожаре в Нотр-Даме в стихах
Музыкант Сергей Шнуров не остался в стороне от произошедших событий в Париже и посвятил стихотворение трагедии в соборе Парижской Богоматери, определяя произошедшее как "символ новой смены вех": Как символ новой смены вех.
Обновлено вчера в 12:45
Армия и оружие
По столице Ливии нанесли ракетный удар
Обновлено вчера в 18:25
Политика
Циничная шутка о пожаре возмутила французского посла в Киеве
Шутка украинского телеведущего Тараса Березовца о пожаре в соборе Парижской Богоматери вызвала возмущение у посла Франции в Киеве Изабель Дюмонт, о чем 16 апреля она написала на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
Мужчина в Южной Корее поджег квартиру и убил не менее пяти соседей
Обновлено вчера в 23:06
Наука
Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти
Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено вчера в 07:30
Шоу-бизнес
Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту
Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено вчера в 09:59
Армия и оружие
Появились новые подробности гибели российских военных в Сирии
Во вторник появилась информация о гибели бригадного генерала сирийской армии Мунсира аль-Асаса в провинции Дейр-эз-Зор; предполагается, что он погиб в обстрелянном террористами УАЗе с российскими военными, сообщается в соцсетях.
Обновлено вчера в 10:02
Авто
Появились первые сведения о третьей генерации Renault Duster
Компания Renault начнет работу над новым, третьим поколением кроссовера Duster не раньше второй половины 2020 года.
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия
СМИ узнали о возбуждении дела против Тельмана Исмаилова в Швейцарии
Прокуратура Цюриха возбудила уголовное дело в отношении российского предпринимателя Тельмана Исмаилова по заявлению БМ-Банка, на 100% принадлежащего ВТБ.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Мёртвые утки убедили Трампа выслать российских дипломатов
Аргументы директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хаспел убедили президента США Дональда Трампа одобрить высылку 60 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».
Обновлено в 00:39
Происшествия
Криминалисты назвали вероятную причину пожара в Нотр-Дам
Обновлено вчера в 19:56
Армия и оружие
В Крыму 13,5 тыс человек призвано в армию с начала 2015 года
В Крыму около 13500 человек было призвано в армию с начала 2015 года.
Обновлено вчера в 05:47
Политика
МИД РФ отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал
В МИД России заявили о том, что обращение в международную судебную инстанцию произошло, несмотря на предусмотренные международным правом, в том числе российско-украинскими договорами, возможности проведения двусторонних консультаций.
Обновлено вчера в 20:57
Армия и оружие
Британские вертолеты сдержат в Эстонии «российскую агрессию»
Великобритания направила в Эстонию ударные вертолеты Apache, чтобы сдержать «очень вероятную угрозу» со стороны России.
Обновлено вчера в 03:29
Происшествия
BuzzFeed: сотрудники Нотр-Дама на 23 минуты затянули вызов пожарных
Сотрудники парижского собора Нотр-Дам-де-Пари 23 минуты пытались самостоятельно найти источник возгорания после первого срабатывания пожарной сигнализации, сообщает BuzzFeed со ссылкой на заявление французских должностных лиц.
Обновлено вчера в 23:10
Общество
В Госдуму внесен законопроект о реновации жилья по всей России
Заксобрание Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилья по всей России. Документ опубликован в электронной базе ГД РФ.
Обновлено вчера в 14:18
Общество
Москалькова прокомментировала УДО Карауловой
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала условно-досрочное освобождение бывшей студентки философского факультета МГУ Варвары Карауловой.
Обновлено вчера в 16:24
Происшествия
В Екатеринбурге четыре человека погибли при пожаре в частном доме
Четыре человека погибли во время пожара в частном доме в Екатеринбурге, причиной пожара могло стать замыкание проводки, сообщил РИА Новости руководитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 00:34
Происшествия
В Челябинске пять человек пострадали из-за прорыва теплотрассы
Обновлено вчера в 23:32
Транспорт
В Башкирии назвали города с самым большим количеством наркоманов
Как сообщает UfaTime.ru со ссылкой на данные Антинаркотической комиссии РБ, городом с самым большим количеством наркоманов является Октябрьский.
Обновлено вчера в 22:07
Политика
Госдума приняла закон о суверенном интернете
Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета.
Обновлено вчера в 04:26
Политика
Лойко попытался объяснить нацистское приветствие в эфире НТВ
Писатель Сергей Лойко, который отличился фашистским приветствием в эфире телепередачи «Место встречи», объяснил «Царьграду» свой демарш.
Обновлено вчера в 13:29