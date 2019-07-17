Политика
ДНР и ЛНР предложили Украине срочно обменять «всех на всех»Московский Комсомолец вчера в 13:03
Самопровозглашенные республики Донбасса предложили Украине срочно обменять всех пленных. Об этом сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова. По ее словам, Киев запросил шесть недель для подготовки полного списка.
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с чего всё началось
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики предложили Киеву ускорить обмен пленными, сообщила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова.РИА Новостивчера в 13:08
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Появились новые свидетели в деле о крушении MH17
В уголовном деле о крушении Boeing на Украине появились новые свидетели, сообщает ТАСС. Они сами обратились к следственной группе.
Обновлено вчера в 14:21
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Обновлено вчера в 09:14
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