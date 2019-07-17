Политика

ДНР и ЛНР предложили Украине срочно обменять «всех на всех»Московский Комсомолец вчера в 13:03

Самопровозглашенные республики Донбасса предложили Украине срочно обменять всех пленных. Об этом сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова. По ее словам, Киев запросил шесть недель для подготовки полного списка.
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ДНР и ЛНР предложили Киеву срочно провести обмен «всех на всех»

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики предложили Киеву ускорить обмен пленными, сообщила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
РИА Новостивчера в 13:08

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Донбасс предложил Киеву срочный обмен

Lenta.ruвчера в 13:21

ДНР и ЛНР предложили Киеву срочно провести обмен «всех на всех»

РИА Новостивчера в 13:08

Республики Донбасса предложили Киеву срочно обменяться пленными

Известиявчера в 13:04

Донбасс предложил Киеву обменять всех пленных

РБКвчера в 13:07

В контактной группе согласовали процедуру обмена пленными по формуле «101 на 50»

ТАССвчера в 13:01

В Донбассе предложили Киеву срочно обменять «всех на всех»

Газета.Ruвчера в 12:49

Омбудсмен ДНР рассказала подробности планируемого обмена пленными

RT на русскомвчера в 12:42
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 01:05, Вашингтон
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Акимов показал образец российского электронного паспорта

Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
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Отозваны обвинения в отношении актера Кевина Спейси

Обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее в отношении актера Кевина Спейси, отозваны прокуратурой в США.
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Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.
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Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года, после того как незаконно пересекли границу России.
Обновлено вчера в 21:45
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В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского

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Зеленский хочет, чтобы люди старше 70 лет не платили за услуги ЖКХ

Окружение президента Украины ищет экономическую модель, которая позволит освободить от оплаты коммунальных услуг граждан в возрасте от 70 лет.
Обновлено вчера в 16:20
Игры

Лидирующей платформой Ubisoft по выручке с апреля по июнь стал РС

Вдобавок скоро игра появится в интернет-кафе Южной Кореи. The Division 2, ставшая самым успешным релизом первой половины года.
Обновлено вчера в 12:45
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Жителей Чемодановки оштрафовали после драки с цыганами

Обновлено вчера в 14:58
Политика

В ДНР подтвердили существование секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе

Экс-спикер парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пургин подтвердил существование секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе.
Обновлено вчера в 10:06
Политика

СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17

Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
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Анна Плетнева призналась, что мечтает о четвёртом ребенке

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева заявила, что мечтает о четвертом ребенке.
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Футбол

Отец Неймара отправился на встречу с представителями «Ювентуса»

Отец бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара вылетел в Турин для встречи со спортивным директором «Ювентуса» Фабио Ператичи.
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В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено вчера в 15:38
Политика

Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
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Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну

В МИД России заявили, что власти США специально создали тупиковую ситуацию, чтобы придумать очередной скандал.
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Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления о том, что Украине грозит техногенная катастрофа в случае прекращения транзита российского газа.
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Общество

Свердловчан 18 июля предупредили о сильных дождях на севере региона

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В Шереметьево на шесть часов задержали рейс во Владивосток с детьми

Рейс 6281 во Владивосток уже почти на шесть часов задерживают в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
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Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России

В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
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Появились новые свидетели в деле о крушении MH17

В уголовном деле о крушении Boeing на Украине появились новые свидетели, сообщает ТАСС. Они сами обратились к следственной группе.
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ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов

Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил «обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов)».
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Морозова Дарья
Политик
Правозащитник и политический деятель самопровозглашённой ДНР.
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