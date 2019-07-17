с чего всё началось

Самопровозглашенные республики Донбасса предложили Украине срочно обменять всех пленных. Об этом сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова. По ее словам, Киев запросил шесть недель для подготовки полного списка.

ДНР и ЛНР предложили Украине срочно обменять «всех на всех»

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