Интернет
Дональд оказался в списке худших паролей 2018 года
Дональд оказался в списке худших паролей 2018 годаNews.ru03:21
Как отмечают эксперты, каждый год они изучают миллионы утекших паролей и в конце каждого исследования приходят к выводу, что пользователи не перестают использовать простые комбинации, даже несмотря на предупреждения.
News.ru03:21
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 14:46, Ашберн
Интернет
Facebook обнаружил ошибку, дающую доступ к фотографиям пользователей
В заявлении Facebook говорится, что на данный момент эта проблема исправлена, однако из-за ошибки около 1,5 тысячи сторонних приложений могли иметь доступ к более широкому набору фотографий с 13 по 25 сентября текущего года.
Обновлено в 13:04
Интернет
Ежедневная аудитория Facebook Watch составляет 75 млн человек
Сообщается, что месячная аудитория приложения составляет 400 миллионов человек, которые проводят за просмотром более одной минуты ежедневно.
Обновлено в 10:06
Интернет
Криптомайнеры продолжают атаковать российских пользователей
Сообщается, что российских пользователей продолжают активно атаковать криптомайнеры — зловреды, задача которых заключается в скрытой добыче криптовалют.
Обновлено в 05:58
Интернет
Улучшена навигация нового портала госуслуг
В новой версии портала госуслуг появился «Госбар» — навигационная панель в верхней части страницы, которая помогает ориентироваться на портале и получать услуги физическим и юридическим лицам.
Обновлено в 04:00
Интернет
Интегрируют ли блокчейн в работу Facebook – мнение экспертов
Проблемы, с которыми столкнулись эксперты Однако существуют и препятствия для этого.
Обновлено в 05:08
Интернет
D-Link добавила в своих роутерах модуль контент-фильтрации SkyDNS
Модуль контент-фильтрации SkyDNS в роутерах D-Link добавляет новые возможности для управления доступом в интернет и безопасной работы в нем. Постоянно растущее число пользователей в интернете открывает широкое поле для деятельности мошенников и хакеров.
Обновлено вчера в 06:23
Интернет
В мобильном приложении «Одноклассников» появилась «умная» видеолента
Популярная сеть «Одноклассники» продолжает расширять функциональные возможности: очередное нововведение появилось в мобильном приложении для устройств под управлением операционной системы Android.
Обновлено в 09:06
Интернет
Windows 10 сливает «Историю активности» в облако без разрешения
Пользователь Reddit обнаружил, что «десятка» сливает на облачный сервер «Историю активности», также известную как системный журнал.
Обновлено в 10:04
Интернет
Бывший сотрудник «ВКонтакте» создал новый анонимный мессенджер
Разработчик социальной сети "Вконтакте" Олег Илларионов объявил о запуске нового анонимного мессенджера под названием FaceCat, собщает телеканал 360.
Обновлено вчера в 03:51
Интернет
Обнаружен способ взломать учетные записи Microsoft
В системе Microsoft существует уязвимость, которая позволяет злоумышленникам взломать любую учетную запись системы.
Обновлено в 03:19
Интернет
ZeniMax и Facebook уладили дело о нарушении коммерческой тайны
В деле о нарушении коммерческой тайны компании ZeniMax компанией Oculus поставлена точка.
Обновлено в 07:18
Интернет
Закрытие Google+ ускорят из-за новой обнаруженной уязвимости
Скорее всего, случившееся станет поводом для дополнительных вопросов к генеральному директору Google Сундару Пичаи, которому сегодня предстоит давать показания перед Конгрессом США, в том числе в связи с проблемами с защитой пользовательских данных в различных сервисах поисковика.
Обновлено 11 декабря в 03:17
Интернет
Instagram внедрил функцию голосовых сообщений
В популярном приложении Instagram появилась функция отправки голосовых сообщений.
Обновлено 10 декабря в 22:39
Интернет
Браузер Brave завершил переход на Chromium
Разработчики Brave сообщили, что с релизом версии 0.57 завершится последний этап перехода браузера на Chromium, после чего пользователи, к примеру, смогут устанавливать расширения из Chrome Web Store, благодаря поддержке WebExtensions API.
Обновлено вчера в 05:30
Интернет
Малварь для Android ворует деньги из PayPal за считанные секунды
Специалисты компании ESET обнаружили трояна для Android, маскировавшегося под приложение для оптимизации работы батареи Optimization Battery.
Обновлено 12 декабря в 02:30