Антирейтинг основан на более чем пяти миллионах ключевых фраз, просочившихся в интернет за последний год. В 2018-м в списке дебютировал donald ("Дональд"), оказавшийся сразу на 23-м месте. Один из самых неудачных паролей года расположился рядом с двумя другими новичками: "aa123456" и "password1".

Интернет Интернет Facebook сообщил об ошибке, дающей доступ к фотографиям пользователей Facebook обнаружил в программном интерфейсе приложения (API) ошибку, сделавшую фотографии пользователей соцсети доступными сторонним приложениям, говорится в заявлении Facebook.

Интернет Интернет Ежедневная аудитория Facebook Watch составляет 75 млн человек Сообщается, что месячная аудитория приложения составляет 400 миллионов человек, которые проводят за просмотром более одной минуты ежедневно.

Интернет Интернет Криптомайнеры продолжают атаковать российских пользователей Сообщается, что российских пользователей продолжают активно атаковать криптомайнеры — зловреды, задача которых заключается в скрытой добыче криптовалют.

Интернет Интернет Улучшена навигация нового портала госуслуг В новой версии портала госуслуг появился «Госбар» — навигационная панель в верхней части страницы, которая помогает ориентироваться на портале и получать услуги физическим и юридическим лицам.

Интернет Интернет Opera на Android запустила первый криптовалютный браузер

Интернет Интернет D-Link добавила в своих роутерах модуль контент-фильтрации SkyDNS Модуль контент-фильтрации SkyDNS в роутерах D-Link добавляет новые возможности для управления доступом в интернет и безопасной работы в нем. Постоянно растущее число пользователей в интернете открывает широкое поле для деятельности мошенников и хакеров.

Интернет Интернет Windows 10 сливает «Историю активности» в облако без разрешения Пользователь Reddit обнаружил, что «десятка» сливает на облачный сервер «Историю активности», также известную как системный журнал.

Интернет Интернет В мобильном приложении «Одноклассников» появилась «умная» видеолента Популярная сеть «Одноклассники» продолжает расширять функциональные возможности: очередное нововведение появилось в мобильном приложении для устройств под управлением операционной системы Android.

Интернет Интернет Бывший сотрудник «ВКонтакте» создал новый анонимный мессенджер Разработчик социальной сети "Вконтакте" Олег Илларионов объявил о запуске нового анонимного мессенджера под названием FaceCat, собщает телеканал 360.

Интернет Интернет Обнаружен способ взломать учетные записи Microsoft В системе Microsoft существует уязвимость, которая позволяет злоумышленникам взломать любую учетную запись системы.

Интернет Интернет ZeniMax и Facebook уладили дело о нарушении коммерческой тайны В деле о нарушении коммерческой тайны компании ZeniMax компанией Oculus поставлена точка.

Интернет Интернет Обновление Telegram добавило новый дизайн и улучшение функций Для Telegram вышло обновление, которое добавило в приложение для Apple примерно 400 незначительных улучшений, а для Android – новый дизайн.В мессенжере были обновлены настройки, упрощен интерфейс, улучшен селектор фотографий для профильных изображений.

Интернет Интернет В Google произошла утечка данных 52 млн пользователей Ранее Amazon из-за технической ошибки опубликовал на сайте в открытом доступе имена и почтовые адреса пользователей, пишет.

Интернет Интернет Браузер Brave завершил переход на Chromium Разработчики Brave сообщили, что с релизом версии 0.57 завершится последний этап перехода браузера на Chromium, после чего пользователи, к примеру, смогут устанавливать расширения из Chrome Web Store, благодаря поддержке WebExtensions API.