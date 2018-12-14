Интернет
Антирейтинг основан на более чем пяти миллионах ключевых фраз, просочившихся в интернет за последний год. В 2018-м в списке дебютировал donald ("Дональд"), оказавшийся сразу на 23-м месте. Один из самых неудачных паролей года расположился рядом с двумя другими новичками: "aa123456" и "password1".
Вести.Ru01:00
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 13:18, Ашберн
Интернет
Facebook сообщил об ошибке, дающей доступ к фотографиям пользователей
Facebook обнаружил в программном интерфейсе приложения (API) ошибку, сделавшую фотографии пользователей соцсети доступными сторонним приложениям, говорится в заявлении Facebook.
Обновлено в 10:32
Интернет
Ежедневная аудитория Facebook Watch составляет 75 млн человек
Сообщается, что месячная аудитория приложения составляет 400 миллионов человек, которые проводят за просмотром более одной минуты ежедневно.
Обновлено в 10:06
Интернет
Криптомайнеры продолжают атаковать российских пользователей
Сообщается, что российских пользователей продолжают активно атаковать криптомайнеры — зловреды, задача которых заключается в скрытой добыче криптовалют.
Обновлено в 05:58
Интернет
Улучшена навигация нового портала госуслуг
В новой версии портала госуслуг появился «Госбар» — навигационная панель в верхней части страницы, которая помогает ориентироваться на портале и получать услуги физическим и юридическим лицам.
Обновлено в 04:00
Интернет
Opera на Android запустила первый криптовалютный браузер
Обновлено вчера в 05:58
Интернет
D-Link добавила в своих роутерах модуль контент-фильтрации SkyDNS
Модуль контент-фильтрации SkyDNS в роутерах D-Link добавляет новые возможности для управления доступом в интернет и безопасной работы в нем. Постоянно растущее число пользователей в интернете открывает широкое поле для деятельности мошенников и хакеров.
Обновлено вчера в 06:23
Интернет
Windows 10 сливает «Историю активности» в облако без разрешения
Пользователь Reddit обнаружил, что «десятка» сливает на облачный сервер «Историю активности», также известную как системный журнал.
Обновлено в 10:04
Интернет
В мобильном приложении «Одноклассников» появилась «умная» видеолента
Популярная сеть «Одноклассники» продолжает расширять функциональные возможности: очередное нововведение появилось в мобильном приложении для устройств под управлением операционной системы Android.
Обновлено в 09:06
Интернет
Бывший сотрудник «ВКонтакте» создал новый анонимный мессенджер
Разработчик социальной сети "Вконтакте" Олег Илларионов объявил о запуске нового анонимного мессенджера под названием FaceCat, собщает телеканал 360.
Обновлено вчера в 03:51
Интернет
Обнаружен способ взломать учетные записи Microsoft
В системе Microsoft существует уязвимость, которая позволяет злоумышленникам взломать любую учетную запись системы.
Обновлено в 03:19
Интернет
ZeniMax и Facebook уладили дело о нарушении коммерческой тайны
В деле о нарушении коммерческой тайны компании ZeniMax компанией Oculus поставлена точка.
Обновлено в 07:18
Интернет
Обновление Telegram добавило новый дизайн и улучшение функций
Для Telegram вышло обновление, которое добавило в приложение для Apple примерно 400 незначительных улучшений, а для Android – новый дизайн.В мессенжере были обновлены настройки, упрощен интерфейс, улучшен селектор фотографий для профильных изображений.
Обновлено в 10:19
Интернет
В Google произошла утечка данных 52 млн пользователей
Ранее Amazon из-за технической ошибки опубликовал на сайте в открытом доступе имена и почтовые адреса пользователей, пишет.
Обновлено 11 декабря в 02:20
Интернет
Браузер Brave завершил переход на Chromium
Разработчики Brave сообщили, что с релизом версии 0.57 завершится последний этап перехода браузера на Chromium, после чего пользователи, к примеру, смогут устанавливать расширения из Chrome Web Store, благодаря поддержке WebExtensions API.
Обновлено вчера в 05:30
Интернет
Малварь для Android ворует деньги из PayPal за считанные секунды
Специалисты компании ESET обнаружили трояна для Android, маскировавшегося под приложение для оптимизации работы батареи Optimization Battery.
Обновлено 12 декабря в 02:30