Дональд Трамп заявил о старте президентской кампанииРБК вчера в 21:02

Мы здесь по единственной причине, и причина эта такова: Америке нужно еще четыре года президентства Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении баллотироваться в президенты на выборах 2020 года. Об этом он сообщил, выступая перед сторонниками в городе Орландо (штат Флорида). «Сегодня я стою перед вами, чтобы официально запустить свою кампанию по борьбе за президентское кресло», — сказал Трамп.

Политика Власти США задумались о санкциях против Турции из-за покупки С-400 Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает три пакета санкций против Анкары из-за приобретения турецкой стороной российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Происшествия В Петербурге на станции «Невский проспект» частично отключился свет Станция "Невский проспект" в Санкт-Петербурге на несколько минут частично осталась без света из-за временного падения напряжения, на движение поездов ситуация не повлияла, сообщили РИА Новости в ГУП "Петербургский метрополитен".

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Политика В Чечне займутся подготовкой космонавтов Руководитель Центра подготовки космонавтов сообщил, что с 2020 года на базе университета в Гудермесе может проводиться специальная парашютная подготовка, а также один из таких видов подготовки, как выживание в горно-лесистой местности.

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Армия и оружие В США предложили кредитовать страны НАТО для снижения «зависимости» от России «Политика Соединённых Штатов заключается в оказании поддержки союзникам по НАТО в деле приобретения и развёртывания современного военного оборудования, отвечающего стандартам НАТО по оперативной совместимости, а также в деле снижения степени их зависимости от оборонных изделий России и стран бывшего СССР», — говорится в проекте.

Общество В Свердловской области жители на свои деньги отремонтировали мост "Следственными органами Следственного комитета РФ по Свердловской области организована доследственная проверка по информации о возможной халатности со стороны должностных лиц администрации Серовского городского округа относительно не проведения ремонтных работ моста через реку Каква, соединяющего город Серов и посёлок Чкаловский", – говорится в сообщении СУСК.

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Хоккей «Сент-Луис» сделал квалификационное предложение о контракте Барбашеву Обладатель Кубка Стэнли "Сент-Луис Блюз" сделал квалификационное предложение о контракте российскому форварду Ивану Барбашеву, заявил генеральный менеджер клуба Дуг Армстронг.

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