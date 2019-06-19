Политика
Дональд Трамп заявил о старте президентской кампанииРБК вчера в 21:02
Президент США Дональд Трамп объявил о намерении баллотироваться в президенты на выборах 2020 года. Об этом он сообщил, выступая перед сторонниками в городе Орландо (штат Флорида). «Сегодня я стою перед вами, чтобы официально запустить свою кампанию по борьбе за президентское кресло», — сказал Трамп.
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Мы здесь по единственной причине, и причина эта такова: Америке нужно еще четыре года президентства Дональда Трампа.
— Майк Пенс, американский политикИнтерфакс вчера в 20:48
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Политика
Власти США задумались о санкциях против Турции из-за покупки С-400
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает три пакета санкций против Анкары из-за приобретения турецкой стороной российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 01:28
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено вчера в 12:18
Происшествия
В Петербурге на станции «Невский проспект» частично отключился свет
Станция "Невский проспект" в Санкт-Петербурге на несколько минут частично осталась без света из-за временного падения напряжения, на движение поездов ситуация не повлияла, сообщили РИА Новости в ГУП "Петербургский метрополитен".
Обновлено в 02:48
Экономика
Перенос столицы Индонезии из Джакарты начнется в 2021 году
Власти Индонезии намерены приступить к переносу столицы страны из густонаселенной Джакарты в другой город в 2021 году.
Обновлено в 03:00
Политика
В Чечне займутся подготовкой космонавтов
Руководитель Центра подготовки космонавтов сообщил, что с 2020 года на базе университета в Гудермесе может проводиться специальная парашютная подготовка, а также один из таких видов подготовки, как выживание в горно-лесистой местности.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Финансы
Курс доллара вырос до 64,08 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 64,08 рубля.
Обновлено в 03:05
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
Обновлено в 00:58
Общество
Власти намерены распространить курортный сбор на частный сектор
Россиян, сдающих жилье туристам, могут обязать уплачивать курортный сбор за каждого остановившегося постояльца, пишут «Известия».
Обновлено в 02:58
Армия и оружие
В США предложили кредитовать страны НАТО для снижения «зависимости» от России
«Политика Соединённых Штатов заключается в оказании поддержки союзникам по НАТО в деле приобретения и развёртывания современного военного оборудования, отвечающего стандартам НАТО по оперативной совместимости, а также в деле снижения степени их зависимости от оборонных изделий России и стран бывшего СССР», — говорится в проекте.
Обновлено в 02:51
Общество
В Свердловской области жители на свои деньги отремонтировали мост
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Свердловской области организована доследственная проверка по информации о возможной халатности со стороны должностных лиц администрации Серовского городского округа относительно не проведения ремонтных работ моста через реку Каква, соединяющего город Серов и посёлок Чкаловский", – говорится в сообщении СУСК.
Обновлено вчера в 13:44
Политика
Мадуро оценил покушение на себя в $20 млн
Обновлено в 00:21
Происшествия
Во Владивостоке джип сорвался с высокой сопки
Водитель-экстремал решил покататься на своем джипе по сопке Холодильник – однако не рассчитал своих сил.
Обновлено в 03:13
Хоккей
«Сент-Луис» сделал квалификационное предложение о контракте Барбашеву
Обладатель Кубка Стэнли "Сент-Луис Блюз" сделал квалификационное предложение о контракте российскому форварду Ивану Барбашеву, заявил генеральный менеджер клуба Дуг Армстронг.
Обновлено в 01:39
Происшествия
В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГ
Масштабные обыски по делу о финансировании «Исламского государства»* прошли в России, задержаны два человека.
Обновлено в 03:36
Политика
Академики РАН составили «письмо 30»
С открытым письмом к президенту обратились 30 академиков РАН.
Обновлено в 03:36
Наука
Rolls-Royce разрабатывает робота для ремонта двигателей
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия
В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 17 человек
По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с фурой в Краснодарском крае.
Обновлено в 02:33
Авто
В России реальные продажи машин в мае упали на 18%
Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Депутаты предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО
Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Подруга убитой жены Максима Соколова: «Муж часто бил Ирину до крови»
Соколов отказался от комментариев по поводу трагедии в семье // Убийство жены Максима Соколова: основные версии Такая версия на передаче у Малахова pic.twitter.com/J7Bbvtd6WX – Никита Камышев (@SkifFc) 18 июня 2019 г.
Обновлено вчера в 12:47
Авто
В семействе BMW восьмой серии появилось Gran Coupe
Gran Coupe оказалось всего на 70 кг тяжелее обычного купе.
Обновлено в 02:04
Экономика
Импорт молока в Россию достиг пятилетнего максимума
Импорт молочных продуктов в Россию в январе-апреле 2019 года достиг 2,25 миллиона тонн, что на 23 процента выше аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 03:57
Политика
К прямой линии с Путиным поступило более миллиона вопросов
К прямой линии с Владимиром Путиным поступило более миллиона вопросов, сообщает телеканал "Россия-24".
Обновлено в 03:13
Общество
25 российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов планеты
В рейтинге лучших университетов мира, который подготовила британская компания Quacquarelli Symonds (QS), в этом году оказались 25 российских вузов.
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия
Авторов видео катастрофы SSJ-100 наказали
Авторы видео катастрофы самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево 5 мая были наказаны.
Обновлено в 00:38
Наука
Ученые назвали продукт, препятствующий раку кишечника у мужчин
Ученые зафиксировали, что употреблявшие йогурты мужчины имели на 26% более низкий риск развития злокачественных опухолей по сравнению с теми, кто не ел молочный продукт.
Обновлено в 01:07
Футбол
Неймар объявил президент «ПСЖ», что больше не хочет играть за клуб
Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар сказал президенту клуба Аль-Хелафи о своем желании покинуть команду в летнее трансферное окно и вернуться в «Барселону».
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Муж Екатерины Климовой закрутил роман со звездой «Улетного экипажа»
Муж Екатерины Климовой закрутил роман со звездой "Улетного экипажа" 28-летняя Катрин Асси заставила Гелу Месхи напрочь забыть о семейных проблемах.
Обновлено в 00:41