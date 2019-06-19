Политика
Трамп объявил об официальном начале своей президентской кампанииТелеканал RTVI вчера в 21:08
Президент США Дональд Трамп объявил об официальном начале своей президентской кампании в Орландо, штат Флорида. Об этом 18 июня сообщило агентство AP. «Сегодня вечером я объявляю перед вами официально о старте кампании по избранию президентом США на второй срок», — заявил Трамп.
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Мы здесь по единственной причине, и причина эта такова: Америке нужно еще четыре года президентства Дональда Трампа.
— Майк Пенс, американский политикИнтерфакс вчера в 20:48
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