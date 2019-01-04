Политика

Дональд Трамп заявил, что может ввести чрезвычайное положение в США
РИА Новости
вчера в 16:43

Президент США Дональд Трамп может ввести в стране чрезвычайное положение. Об этом американский лидер заявил, выступая перед прессой в Розовом саду Белого дома. Глава государства отметил, что для введения чрезвычайного положения ему потребуется одобрение конгресса.
РИА Новостивчера в 16:43
Дональд Трамп
Мы можем ввести чрезвычайное положение в государстве и построить стену очень быстро.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАЦарьград вчера в 16:00

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