Политика

Дональд Трамп выбрал нового представителя США в ООН
Вести.Ru
вчера в 21:14

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение по кандидатуре нового постпреда США при ООН к концу года, сообщает ТАСС. Хейли, занимающая пост постпреда США при ООН с января 2017 года, объявила 9 октября о своей отставке.
Вести.Ruвчера в 21:14
с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп назначит руководителя пресс-службы Госдепа Хизер Науэрт постоянным представителем страны в ООН вместо Никки Хейли, сообщает Bloomberg
 со ссылкой на источники.
Коммерсантъвчера в 20:42

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Новым постпредом США в ООН вероятно станет официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт

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