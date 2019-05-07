Политика

Дональд Трамп ввёл новые санкции против ИранаREGNUM 15:18

Вашингтон ввёл новые односторонние санкции в отношении Ирана. Соответствующий указ подписал 8 мая президент США Дональд Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома.
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США обязали компании за три месяца свернуть торговлю металлами с Ираном

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Трамп ввел новые санкции против Ирана

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США ввели санкции в отношении металлургической отрасли Ирана

ТАСС15:04

Трамп ввел санкции против производства металлов в Иране

Интерфакс15:02

США ввели санкции против Ирана после его отказа выполнять СВПД

Коммерсантъ15:35
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Где живут миллиардеры: 5 самых богатых городов планеты

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В пресс-службе Федерации хоккея России сообщили, что защитник Александр Елесин не полетел с командой в Братиславу, он будет тренироваться по индивидуальному плану и оставаться на связи со штабом сборной, чтобы при необходимости прилететь в Словакию для участия в чемпионате мира.
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ESPN: «Барселона» продаст Коутиньо

Решение о продаже 26-летнего хавбека утвердит совет директоров клуба, сообщает ESPN.
Обновлено в 16:50
Культура

Скончался композитор Евгений Крылатов

В возрасте 85 лет скончался знаменитый композитор Евгений Крылатов.
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Технологии

Белуха вернула девушке упавший в океан iPhone – удивительное видео

Как рассказала автор видео порталу The Dodo, она вместе с подругами отправилась на причал, чтобы увидеть белуху.
Обновлено в 03:09
Экономика

Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт

Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 20:48
Происшествия

В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет

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Политика

Россия высылает двух шведских дипломатов

Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено в 09:58
Космос

NASA купило 2 дополнительных места на «Союзах» для своих астронавтов

Обновлено в 20:09
Политика

Суд в Бразилии постановил арестовать экс-президента страны Темера

Бразильский суд принял решение о повторном аресте бывшего президента страны Мишела Темера, который подозревается в коррупции.
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Политика

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В среду, 8 мая, украинский кабинет министров признал паспорта РФ, выданные в Донбассе, недействительными на территории Украины.
Обновлено в 08:31
Политика

Путин проверил, как реализуются национальные проекты

Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, на котором потребовал от чиновников не давать гражданам абстрактных обещаний и не сдвигать сроков реализации национальных проектов.
Обновлено в 15:19
Армия и оружие

В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта

В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено в 12:46
ЖКХ

Власти Магнитогорска объяснили счета за ЖКХ у жильцов рухнувшего дома

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Происшествия

Спасатели нашли тела трех погибших под лавиной на Алтае

Глава республики Алтая Олег Хорохордин заявил, что спасатели смогли обнаружить тела трех из семи туристов, которые погибли в результате схода лавины в горах.
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После было принято решение удалить крышу с автомобиля и переделать лобовое стекло.
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Китай начнет экспорт подержанных автомобилей

Китай начнет экспортировать подержанные автомобили. Соответствующее разрешение для ряда городов приняло министерство торговли КНР.
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Главный тренер «Кузбасса» Туомас Саммельвуо прокомментировал победу команды в финале чемпионата России.
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Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

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