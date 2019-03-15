Политика

Дональд Трамп впервые наложил вето на решение конгрессаЭхо Москвы вчера в 18:07

Генпрокурор Уильям Барр назвал действия президента законными, сообщает Reuters. Теперь палата представителей США, в которой преобладают демократы снова рассмотрит резолюцию и попытается преодолеть президентское вето.
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Дональд Трамп
Как президент я считаю, что мой наивысший долг — защита нации. Конгресс принял опасную резолюцию, которая, если будет подписана, подвергнет бесчисленное количество американцев опасности, очень серьезной опасности. Конгресс имеет право принять эту резолюцию, и я обязан наложить на нее вето.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАЕвразия Daily вчера в 17:38

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