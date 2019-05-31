Политика

Дональд Трамп ужесточил правила импорта из МексикиВести.Ru вчера в 23:34

Президент США Дональд Трамп заявил о введении пятипроцентных пошлин на все товары из Мексики. Как сообщил глава Белого дома в своём аккаунте в твиттере, пошлины начнут действовать с десятого июня.
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с чего всё началось
Американский лидер Дональд Трамп в своем микроблоге
 в Твиттере анонсировал введение, начиная с 10 июня 2019 года, пошлин на все товары, произведенные в Мексике.
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Глава финансового комитета Сената США осудил введение пошлины на товары из Мексики

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ТАССвчера в 23:20

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RT на русскомвчера в 23:29

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Эхо Москвывчера в 21:08
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Новогодние каникулы в 2020 году станут короче

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Эльвира Набиуллина рассказала Госдуме о системе быстрых платежей Почти половина населения России дистанционно пользуется финансовыми услугами.
Обновлено вчера в 08:44
Политика

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Обновлено вчера в 14:56
Культура

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Шоу-бизнес

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Политика

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Обновлено вчера в 08:49
Кино

Улыбаются и машут: багуловая дорожка Забайкальского кинофестиваля-2019

Вечером 30 мая в Чите по багуловой дорожке перед торжественной церемонией открытия прошли гости VIII Забайкальского международного кинофестиваля.
Обновлено вчера в 08:37
Происшествия

Двух офицеров московского СКР задержали за взятку в 1 млн рублей

По информации «МК», был задержан руководитель московского отдела на воздушном и водном транспорте СКР Дмитрий Коровин и его заместитель Александр Задорин.
Обновлено вчера в 09:02
Общество

Гороскоп: что ждет знаки зодиака в июне

По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с известным астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в первом летнем месяце.
Обновлено вчера в 08:57
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка из четвертой сотни

Банк России отозвал лицензию у Кемсоцинбанка. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 22:08
Общество

«Разделяй с нами»: в Красноярске появятся контейнеры под сбор пластика

Красноярск стал «юбилейным» пятидесятым городом федеральной программы «Разделяй с нами», реализуемой Coca-Cola в России в партнерстве с региональными операторами и ГК «ЭкоТехнологии».
Обновлено вчера в 22:26
Футбол

«Уфа» обыграла «Томь» в первом матче за место в РПЛ

Обновлено вчера в 11:50
Космос

Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшее снаружи Международной космической станции десять лет.
Обновлено 29 мая в 14:55
Здоровье

В США выходили самого маленького в истории новорожденного

Стоит отметить, что на сегодняшний день это самый маленький ребенок, которого врачам удалось выходить.
Обновлено вчера в 09:38
Авто

Lexus представил обновленный кроссовер Lexus RX

Премиальные японские кроссоверы получили переработанную внешность и ряд обновленных опций, так необходимых в наше время.
Обновлено 29 мая в 23:08
Политика

СМИ узнали о планах Хиллари Клинтон заняться кинобизнесом с Голливудом

Обновлено вчера в 20:07
Космос

Мощнейший российский спутник выведен на орбиту

"Ямал-601", самый мощный российский телекоммуникационный спутник, выведен на орбиту, аппарат передан в эксплуатацию заказчика, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на компанию-оператора.
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Финансы

Чистый спрос россиян на валюту вырос впервые за пять месяцев

Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту, особенно на доллар США, вырос в марте на 44% — до $1,2 млрд, говорится в материалах Банка России.
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Политика

Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400

Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.
Обновлено вчера в 16:46
Происшествия

В Бурятии рассказали о состоянии пострадавших на батуте детей

Министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев рассказал о состоянии детей, которые пострадали в Улан-Удэ, когда ветер снес батут.
Обновлено вчера в 05:57
Политика

Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы

Российская и китайская части моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур состыкованы, во время церемонии строители двух государств установили болты на замыкающем блоке и доложили об успешном завершении операции, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Обновлено вчера в 22:11
Общество

Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне

Федеральная кадастровая палата Россреестра разъяснила по просьбе "Российской газеты", за какие правонарушения могут оштрафовать дачников.
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Общество

Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой

Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено вчера в 12:28
Политика

Россия предложила Японии перейти на безвизовый режим

Глава российского МИД Сергей Лавров после встречи с министром иностранных дел Японии Таро Коно сообщил, что Россия предложила Японии перейти к полному безвизовому режиму.
Обновлено в 00:42
Политика

Власти Японии отодвинули от Токио зону учений ВМС США

Правительство Японии в пятницу официально приняло решение отодвинуть зоны учений ВМС США от Токио.
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Авто

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Слуцкая рассказала, каково работать депутатом

Обновлено вчера в 13:32
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Друзь извинился за скандал с подкупом на Первом канале

Ранее 9111.ru писал, что после скандала с подкупом Друзь уедет в США.
Обновлено вчера в 09:27
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