Политика
Трамп объявил о введении пошлины на все товары из МексикиРоссийская газета вчера в 21:05
С 10 июня США вводят пошлину в размере 5% на все товары из Мексики. Такое решение принято в связи с кризисом на американо-мексиканской границе.
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Политика
Глава МИД Японии собрался обсудить с Лавровым мирный договор
Глава МИД Японии Таро Коно заявил, что рассчитывает обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым вопрос мирного договора и совместной хозяйственной деятельности на четырех Курильских островах.
Обновлено вчера в 22:24
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Политика
Соратник Зеленского пообещал скорое прекращение войны в Донбассе
Совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Украины Зеленского Сергея Шефира, заявил, что в команде президента не исключают возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:07
Политика
Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу показал фотографию со своей тренировки в спортзале в администрации президента.
Обновлено в 03:06
Политика
Лондону указали на свидетельства пыток Ассанжа
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергается психологическим пыткам со стороны британских властей.
Обновлено в 01:55
Общество
С 1 июня в России вступит в силу ряд новых законов
С 1 июня в России начнут действовать новые правила при оформлении детских пособий, изменятся процедуры для любителей тюнинга, а также будет отменен внутрисетевой роуминг.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево
В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Политика
Глава Туркмении подарил Медведеву щенка алабая
Щенка пятнистого алабая получил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в подарок от президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 02:34
Здоровье
Учёные назвали продукты, сокращающие жизнь
Обновлено вчера в 17:44
Политика
Путин: Монополист в сфере ИИ станет властелином мира
Сегодня продолжается борьба за технологическое лидерство в мире, а скорость создания новых технологий «растет в геометрической прогрессии», добавил российский президент.
Обновлено вчера в 11:47
Общество
Кадастровая палата подвела итоги горячей линии для дачников
Серия горячих линий и дни открытых дверей прошли во всех региональных филиалах, а специалисты ведомства ответили на вопросы владельцев приусадебных участков.
Обновлено вчера в 15:03
Общество
Названы самые прибыльные профессии в социальной сфере в Москве
Средняя зарплата работников социальной сферы и науки в Москве в первом квартале 2019 года составила 98,8 тыс. рублей, что на 39% выше средней зарплаты наемных работников в регионе.
Обновлено в 00:52
Транспорт
Билеты на плацкарт в России подорожали вдвое
После жалоб россиян эксперты организации, проанализировав цены на билеты на июнь-июль по 12 направлениям, выяснили, что поездки из Москвы в Калининград обойдутся вдвое дороже (в 4021 рубль).
Обновлено вчера в 01:21
Политика
ФСИН наделили полномочиями запрещать въезд иностранцев в Россию
ФСИН получил полномочия, которые позволят признать нежелательным нахождение в России иностранцев.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес
Киркоров прокомментировал сообщения о «тайной дочери» Сергея Лазарева
Сергей Лазарев недавно представлял Россию на "Евровидении" - уже во второй раз.
Обновлено в 03:42
Наука
Употребление энергетиков может привести к нарушениям в работе сердца
Ученые Тихоокеанского университета США выяснили, что употребление в течение часа двух энергетических напитков опасно для здоровья, так как такая доза влияет на сердечный ритм и повышает кровяное давление.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
В Свердловской области в массовом ДТП сгорел автомобиль
31 мая в утренние часы под Полевским произошло столкновение четырех автомобилей, в результате которого одна машина загорелась, сообщает интернет-издание Znak со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Свердловской области.
Обновлено в 02:40
Общество
Исследование выявило, куда чаще всего берут на работу пенсионеров
Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть - 26% в 2019 году.
Обновлено вчера в 20:38
Политика
В Кремле объяснили бедность в России
По данным Росстата, в первом квартале 2019 года произошло снижение реальных располагаемых доходов населения России на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года.
Обновлено вчера в 06:06
Здоровье
В больницы с укусами клещей обратились 2638 человек
На Ставрополье 2 тысячи 638 человек обратились в больницы с укусами клещей. Среди пострадавших - свыше 1 тысячи 200 детей.
Обновлено в 02:07
Происшествия
В ДТП с пассажирскими автобусами в Перми пострадали пять человек
Авария с участием двух пассажирских автобусов произошла в Перми, пять человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 01:20
Музыка
Рейтинг «100 лучших песен в истории человечества» опубликован в США
Обновлено вчера в 12:18
Здоровье
Минздрав поддержал запрет кальянов в кафе и ресторанах
Минздрав России поддержал идею запрета кальянов в местах общественного питания. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Шестилетний ребенок утонул в реке Луга в Ленобласти
«Дети зашли в воду, где младшего ребенка понесло по течению реки, он не смог выбраться и утонул», — отметили в СУ СКР по Ленобласти.
Обновлено в 03:31
Футбол
Дзюба выбрал топ-3 лучших игроков сезона
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Президент Сербии посетил в больнице раненого российского дипломата
Президент Сербии Александр Вучич посетил в больнице российского дипломата — сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, пострадавшего в Косове.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин изменил Виталине Цымбалюк-Романовской с бывшей невестой
Сегодня в эфир Первого канала вышел второй выпуск шоу «На самом деле» Дмитрия Шепелева, посвященный Прохору Шаляпину и Виталине Цымбалюк-Романовской.
Обновлено вчера в 09:24
Политика
Арабские государства объединились против Ирана
Арабские государства выразили солидарность с Саудовской Аравией в противодействии Ирану.
Обновлено в 02:06