Политика

Трамп объявил о введении пошлины на все товары из МексикиРоссийская газета вчера в 21:05

С 10 июня США вводят пошлину в размере 5% на все товары из Мексики. Такое решение принято в связи с кризисом на американо-мексиканской границе.
Читать в источнике

Подробнее о событии

США вводят пошлины на все товары из Мексики

Эхо Москвы03:03

Глава финансового комитета Сената США осудил введение пошлины на товары из Мексики

Интерфакс00:11

Президент Мексики решил направить в США делегацию для урегулирования ситуации с пошлинами

ТАССвчера в 23:20

Мексика отправит делегацию в США для решения ситуации с новыми пошлинами

РИА Новостивчера в 23:01

В МИД Мексики обещали дать «энергичный» ответ на пошлины со стороны США

РБКвчера в 21:57

Трамп ввёл торговые пошлины на все товары из Мексики

RT на русском03:41

Трамп ввел пошлину на все товары из Мексики из-за нелегалов

Газета.Ruвчера в 20:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 03:54, Ашберн
Политика

Глава МИД Японии собрался обсудить с Лавровым мирный договор

Глава МИД Японии Таро Коно заявил, что рассчитывает обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым вопрос мирного договора и совместной хозяйственной деятельности на четырех Курильских островах.
Обновлено вчера в 22:24
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Политика

Соратник Зеленского пообещал скорое прекращение войны в Донбассе

Совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Украины Зеленского Сергея Шефира, заявил, что в команде президента не исключают возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:07
Политика

Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу показал фотографию со своей тренировки в спортзале в администрации президента.
Обновлено в 03:06
Политика

Лондону указали на свидетельства пыток Ассанжа

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергается психологическим пыткам со стороны британских властей.
Обновлено в 01:55
Общество

С 1 июня в России вступит в силу ряд новых законов

С 1 июня в России начнут действовать новые правила при оформлении детских пособий, изменятся процедуры для любителей тюнинга, а также будет отменен внутрисетевой роуминг.
Обновлено вчера в 23:28
Общество

В Москве в четверг выпала почти половина месячной нормы осадков

Обновлено в 03:19
Происшествия

«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево

В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Политика

Глава Туркмении подарил Медведеву щенка алабая

Щенка пятнистого алабая получил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в подарок от президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 02:34
Здоровье

Учёные назвали продукты, сокращающие жизнь

Обновлено вчера в 17:44
Политика

Путин: Монополист в сфере ИИ станет властелином мира

Сегодня продолжается борьба за технологическое лидерство в мире, а скорость создания новых технологий «растет в геометрической прогрессии», добавил российский президент.
Обновлено вчера в 11:47
Общество

Кадастровая палата подвела итоги горячей линии для дачников

Серия горячих линий и дни открытых дверей прошли во всех региональных филиалах, а специалисты ведомства ответили на вопросы владельцев приусадебных участков.
Обновлено вчера в 15:03
Общество

Названы самые прибыльные профессии в социальной сфере в Москве

Средняя зарплата работников социальной сферы и науки в Москве в первом квартале 2019 года составила 98,8 тыс. рублей, что на 39% выше средней зарплаты наемных работников в регионе.
Обновлено в 00:52
Транспорт

Билеты на плацкарт в России подорожали вдвое

После жалоб россиян эксперты организации, проанализировав цены на билеты на июнь-июль по 12 направлениям, выяснили, что поездки из Москвы в Калининград обойдутся вдвое дороже (в 4021 рубль).
Обновлено вчера в 01:21
Политика

ФСИН наделили полномочиями запрещать въезд иностранцев в Россию

ФСИН получил полномочия, которые позволят признать нежелательным нахождение в России иностранцев.
Обновлено в 01:26
Политика

Власти Южной Кореи не подтвердили сообщения о казни чиновников в КНДР

Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес

Киркоров прокомментировал сообщения о «тайной дочери» Сергея Лазарева

Сергей Лазарев недавно представлял Россию на "Евровидении" - уже во второй раз.
Обновлено в 03:42
Наука

Употребление энергетиков может привести к нарушениям в работе сердца

Ученые Тихоокеанского университета США выяснили, что употребление в течение часа двух энергетических напитков опасно для здоровья, так как такая доза влияет на сердечный ритм и повышает кровяное давление.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия

В Свердловской области в массовом ДТП сгорел автомобиль

31 мая в утренние часы под Полевским произошло столкновение четырех автомобилей, в результате которого одна машина загорелась, сообщает интернет-издание Znak со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Свердловской области.
Обновлено в 02:40
Общество

Исследование выявило, куда чаще всего берут на работу пенсионеров

Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть - 26% в 2019 году.
Обновлено вчера в 20:38
Политика

В Кремле объяснили бедность в России

По данным Росстата, в первом квартале 2019 года произошло снижение реальных располагаемых доходов населения России на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года.
Обновлено вчера в 06:06
Здоровье

В больницы с укусами клещей обратились 2638 человек

На Ставрополье 2 тысячи 638 человек обратились в больницы с укусами клещей. Среди пострадавших - свыше 1 тысячи 200 детей.
Обновлено в 02:07
Происшествия

В ДТП с пассажирскими автобусами в Перми пострадали пять человек

Авария с участием двух пассажирских автобусов произошла в Перми, пять человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 01:20
Музыка

Рейтинг «100 лучших песен в истории человечества» опубликован в США

Обновлено вчера в 12:18
Здоровье

Минздрав поддержал запрет кальянов в кафе и ресторанах

Минздрав России поддержал идею запрета кальянов в местах общественного питания. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено в 03:05
Происшествия

Шестилетний ребенок утонул в реке Луга в Ленобласти

«Дети зашли в воду, где младшего ребенка понесло по течению реки, он не смог выбраться и утонул», — отметили в СУ СКР по Ленобласти.
Обновлено в 03:31
Футбол

Дзюба выбрал топ-3 лучших игроков сезона

Обновлено вчера в 17:30
Политика

Президент Сербии посетил в больнице раненого российского дипломата

Президент Сербии Александр Вучич посетил в больнице российского дипломата — сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, пострадавшего в Косове.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин изменил Виталине Цымбалюк-Романовской с бывшей невестой

Сегодня в эфир Первого канала вышел второй выпуск шоу «На самом деле» Дмитрия Шепелева, посвященный Прохору Шаляпину и Виталине Цымбалюк-Романовской.
Обновлено вчера в 09:24
Политика

Арабские государства объединились против Ирана

Арабские государства выразили солидарность с Саудовской Аравией в противодействии Ирану.
Обновлено в 02:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное