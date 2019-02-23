Кино
Трампа признали худшим актером по версии антипремии «Золотая малина»РЕН ТВ 04:05
Жюри антипремии "Золотая малина" признало президента США Дональда Трампа худшим киноактером за участие в документальных фильмах "Смерть нации" и "Фаренгейт 11/9". Об этом сообщает издание Reuters.
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Политика
Венесуэла разорвала дипотношения с Колумбией
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Венесуэла разрывает дипломатические и политические отношения с Колумбией.
Обновлено в 14:15
Кино
Режиссер «Поющих под дождем» Стэнли Донен скончался
Самыми известными работами «короля голливудских мюзиклов» Стэнли Донена стала картина «Поющие под дождем» 1952 года, совместная экранизация с Джином Келли «Увольнение в город», «Забавная мордашка» с Одри Хепберн, «Арабеска» с Софи Лорен.
Обновлено в 14:04
Футбол
Хет-трик Месси принес «Барселоне» победу над «Севильей»
Обновлено в 12:08
Спорт
Скелетонистка Никитина выиграла Кубок мира
Российская скелетонистка Елена Никитина заняла первое место в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19, передает ТАСС.
Обновлено в 13:52
Происшествия
В Бурятии уволили сотрудницу МВД за организацию стриптиза в отделении
«По итогам служебной проверки сотрудница полиции, пригласившая танцовщицу на официальное торжественное мероприятие, уволена из органов внутренних дел», — говорится в сообщении управления МВД по Республике Бурятия.
Обновлено в 09:17
Политика
Актер Серебряков обвинил Россию в «разжигании войн»
Обновлено в 08:15
Политика
В институте нацпамяти собрались «деколонизировать» Украину
Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что после декоммунизации на Украине следует приступить к процессу "деколонизации", который в том числе предусматривает "разрушение легенд об общности украинцев и русских".
Обновлено в 13:35
Политика
Участница украинского отбора на «Евровидение» хочет сменить гражданство
Юлия Юрина, солистка группы YUKO, которая вышла в финал украинского национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2019", заявила, что хочет получить украинское гражданство и готова отказаться от российского паспорта.
Обновлено в 13:46
Авто
В Сети появились фото новой Lada Vesta FL
Ранее фотографии новой Vesta появились в паблике Lada Vesta в «ВКонтакте».
Обновлено в 11:59
Происшествия
На КПП в Донбассе подорвался гражданский автомобиль
В Донбассе в буферной зоне между пропускными пунктами Донецкой Народной Республики (ДНР) и Украины подорвался гражданский автомобиль.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства
В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено 21 февраля в 14:59
Происшествия
В Альпах нашли тела двух иностранцев
Обновлено в 13:14
Армия и оружие
Пугающее оружие: В США оценили испытание «торпеды апокалипсиса» РФ
Как отмечает издание, "Посейдон" создавался в качестве пугающего оружия второго удара, которое сделает ядерную атаку на Россию слишком опасной.
Обновлено в 03:27
Экономика
Уоррен Баффетт потерял за день $4,3 млрд
Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта потеряла более $4,3 млрд за один день после того, как акции одного из ее крупнейших активов Kraft Heinz обвалились на целой серии плохих новостей, включая сокращение дивидендов и расследование со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает CNBC.
Обновлено вчера в 21:19
Политика
Британский министр назвал Словению вассалом СССР
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, прибывший с официальным визитом в Словению, заявил, что бывшая югославская республика на протяжении долгого времени была «советским вассальным государством», сообщает 23 февраля The Guardian.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие
Самолет ВВС США пролетел над Россией
Наблюдательный самолет военно-воздушных сил США Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 и позывным #OSY12F провел полет над территорией России, сообщает портал PlaneRadar.
Обновлено в 03:42
Спорт
СБР: в истории с Логиновым на ЧЕ получился «испорченный телефон»
В ситуации с отъездом россиянина Александра Логинова с чемпионата Европы в Белоруссии случилось недопонимание, заявил РИА Новости руководитель медиаслужбы Союза биатлонистов России (СБР) Константин Бойцов.
Обновлено в 13:45
Спорт
Лыжник Большунов взял серебро чемпионата мира в скиатлоне
В австрийском Зефельде продолжается чемпионат мира по лыжным видам спорта.
Обновлено в 07:49
Политика
Родителей сестёр Опанасюк внесли в список «Миротворца»
Родителей претенденток на участие от Украины в Евровидении-2019 Анны и Марии Опанасюк внесли в базу данных скандального сайта «Миротворец».
Обновлено в 08:12
Общество
В России в 2018 году на тысячу мужчин приходилось 1156 женщин
По состоянию на 1 января 2018 года в России проживало 78,7 млн женщин и 68 млн мужчин.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Мать выбросила грудного ребенка с восьмого этажа, чтобы спасти его
Чтобы спасти своего грудного ребенка, мать выбросила его с восьмого этажа, однако младенец погиб.
Обновлено в 13:58
Политика
Украина утратила лидерство по притоку мигрантов в Россию
Если в 2017 году миграционный приток с Украины в Россию составил 47,7 тысячи человек, то в 2018 году - только 14,8 тысячи человек.
Обновлено в 07:52
Политика
С казахстанских тенге исчезнут надписи на русском языке
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о новой концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты - казахстанского тенге.
Обновлено вчера в 06:37