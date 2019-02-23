Кино
Дональд Трамп стал победителем антипремии «Золотая Малина»Bimru.ru 07:18
Президент Америки в прошлом был ведущим одного популярного телепроекта. Также на счету у Трампа есть несколько сыгранных актерских ролей. Не так давно политик опять засветился в кино, сыграв самого себя в картинах "Смерть нации" и "Фаренгейт 11/9".
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