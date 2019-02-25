Энергетика

Дональд Трамп просит опустить цену на нефтьРИА Новости 00:20

При беглом взгляде может показаться, что ему это прекрасно удается: например, вчера после его твита о том, что нефть стоит слишком дорого, цены на черное золото на биржах в Нью-Йорке и Лондоне действительно упали на несколько долларов.
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Дональд Трамп
Цены на нефть становятся слишком высокими. ОПЕК, пожалуйста, расслабьтесь и успокойтесь. Мир не может позволить себе скачка цен — ситуация неустойчивая!
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАКрасная весна вчера в 10:55

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