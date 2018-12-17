Финансы
В среду Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы (FOMC) проведет заседание по монетарной политике, на котором, как ожидается, повысит ставку по федеральным фондам на 0.25%.
Profinance.ru11:58
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 16:28, Ашберн
Финансы
Россия в октябре увеличила объем вложений в US Treasuries
Как показывают данные Минфина США, на конец октября России принадлежали US Treasuries на общую сумму $14,629 млрд против $14,419 млрд месяцем ранее.
Обновлено в 16:26
Финансы
Индексы Уолл-стрит начали неделю в «красной зоне»
Основные индексы фондового рынка США начали торги в минусе на 1%, однако к настоящему моменту немного сгладили падение, 17 декабря передает агентство Reuters.
Обновлено в 13:17
Финансы
Рынок акций РФ начал неделю со снижения вслед за миром
Попытки российского рынка акций подрасти в понедельник в рамках коррекции вслед за Азией и нефтью завершились распродажами с появлением игроков из США, индекс МосБиржи после локального роста к 2380 пунктам во главе с обновившим максимум "Норникелем" скатился к закрытию ниже 2360 пунктов вслед за развернувшей вниз нефтью.
Обновлено в 11:32
Финансы
Украина направит почти треть бюджета на 2019 год на погашение госдолга
В Минфине Украины заявили, что правительство смотрит на ситуацию со спокойствием Почти треть украинского бюджета на 2019 года будет потрачено на погашение и обслуживание внешнего и внутреннего долгов, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:33
Финансы
Банк «ДОМ.РФ» предлагает новый вклад «Ипотечный»
Банк «ДОМ.РФ» запустил новый вклад «Ипотечный».
Обновлено в 11:51
Финансы
Денег на санацию не хватило, чтобы заткнуть дыру в Крайинвестбанке
ЦБ в пятницу объявил, что одобрил изменение плана санации краснодарского Крайинвестбанка.
Обновлено в 11:48
Финансы
Новый банк развития БРИКС расширит членский состав группы
Новый банк развития БРИКС будет способствовать расширению состава группы стран, заявил в воскресенье вице-президент банка Саркис Жозе Буаинаин на 15-м Китайском международном финансовом форуме в Шанхае.
Обновлено в 05:55
Финансы
Монетные площадки Банка России открылись еще в пяти городах
Банк России открыл монетные площадки, позволяющие банкам напрямую передавать друг другу монеты, еще в пяти городах страны: Краснодаре, Самаре, Волгограде, Омске и Казани.
Обновлено в 08:15
Финансы
Результаты банка Rietumu за III квартал демонстрируют стабильность
Все основные финансовые показатели работы латвийского банка Rietumu и концерна Rietumu в III квартале 2018 года демонстрируют стабильность и создают прочную базу для качественного обслуживания и финансирования бизнеса.
Обновлено в 08:15
Финансы
Спекулянты сократили нетто-лонг в долларах
Общая стоимость чистых длинных позиций в долларах, рассчитанных на основании позиций спекулянтов Международного валютного рынка в иенах, евро, британских фунтах, швейцарских франках, канадских и австралийских долларах, за неделю, завершившуюся 11 декабря, составила $28,48 миллиарда по сравнению с $31,12 миллиарда неделей ранее.
Обновлено в 01:40
Финансы
Новикомбанк предлагает дебетовую карту «Всегда в плюсе»
Новикомбанк предлагает новую дебетовую карту с повышенным начислением процентов на остаток — «Всегда в плюсе».
Обновлено в 08:24
Финансы
Рынок проданных проблемных кредитов увеличился на 40%
Сегодня, 17 декабря 2018 года, стало известно, что за январь-сентябрь текущего года банки продали коллекторам просроченные кредиты на общую сумму свыше 410 млрд рублей, что на 37% больше, чем в прошлом году.
Обновлено в 08:32
Финансы
Доллар и евро подешевели в начале торгов
Курсы доллара и евро упали в начале торгов в понедельник, 17 декабря, свидетельствуют данные биржи.
Обновлено в 03:21
Финансы
В Екатеринбурге открылся филиал банка «Солидарность»
В Екатеринбурге открылся филиал самарского банка «Солидарность». Отделение расположено на ул. Красноармейская, д. 41.
Обновлено в 03:23
Финансы
Футбольному «Текстильщику» дадут к Новому году еще бюджетных денег
Несмотря на явные финансовые проблемы, мэрия собирается дополнительно выделить 2,5 млн рублей баскетбольному клубу «Энергия» и 7,5 млн рублей профессиональному футбольному клубу «Текстильщик».
Обновлено в 05:01