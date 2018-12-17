В среду Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы (FOMC) проведет заседание по монетарной политике, на котором, как ожидается, повысит ставку по федеральным фондам на 0.25%.

Дональд Трамп призывает ФРС не повышать ставки в эту среду

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