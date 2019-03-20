Дональд Трамп примет в Белом доме «Вашингтон Кэпиталз»Вести.Ru 02:05

Президент США Дональд Трам примет в Белом доме хоккеистов "Вашингтон Кэпиталз". Встреча главы США с обладателями Кубка Стэнли запланирована на 25 марта. Подобные встречи президентов США с победителями североамериканских лиг являются традиционными.

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Происшествия Израильский спецназ застрелил палестинца, убившего военного и раввина Израильские силовики ликвидировали на Западном берегу реки Иордан палестинца, который убил в воскресенье двух граждан еврейского государства, сообщила пограничная полиция.

Происшествия Прокуратура ВВО проверит сообщения об избиении солдат на Цуголе Сотрудники прокуратуры Восточного военного округа (ВВО) проверят информацию комитета солдатских матерей Забайкалья, который заявил об избиении срочников на полигоне Цугол.

Спорт В Японии стартует чемпионат мира по фигурному катанию В японскую Сайтаму врывается чемпионат мира по фигурному катанию. Ледовые выступления продолжатся до 24 марта.

Армия и оружие Американский военный самолет замечен у российских баз в Сирии Самолет ВМС США P-8A Poseidon провел разведку вблизи российской авиабазы Хмеймим и базы ВМФ России в Тартусе.

Политика Порошенко обвинил Россию в торможении развития киевского метро Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в медленном развитии Киевского метрополитена, запись его выступления опубликовал канал NewsOne.

Происшествия Крупнейший тайник с мешками пистолетов и гранатометов сняли на видео Из тайника изъято 36 килограммов взрывчатых веществ; два самодельных взрывных устройства; 100 единиц огнестрельного оружия различных марок и модификаций: гранатометы («Муха», «Шмель»), автоматы Калашникова, винтовки с оптическими прицелами, пистолеты-пулеметы (УЗИ, «Витязь», «Скорпион»), пистолеты и револьверы, часть из них с глушителями.

Армия и оружие МИД: Россия не станет уничтожать комплексы с ракетой 9М729 Вашингтон отклонил все предложения Москвы, касающиеся решения встречных претензий по Договору, заявило ведомство Россия не будет уничтожать комплексы с ракетой 9М729, которая по заявлению США якобы нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Финансы Тенге упал к доллару на фоне отставки президента Казахстана На фоне ухода президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в отставку наблюдается падение тенге к американскому доллару, свидетельствуют данные сервиса Investing.com.

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