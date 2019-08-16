Политика

Дональд Трамп подумывает приобрести ГренландиюВести.Ru вчера в 20:01

По данным издания, Трамп неоднократно интересовался у своих советников возможностью приобрести остров, а также ресурсами Гренландии. Известно, что президент США уже просил юрисконсульта Белого дома подготовить правовую экспертизу проекта, сообщает РИА Новости.
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Дональд Трамп захотел купить Гренландию — СМИ

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WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию

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Газета.Ruвчера в 19:37

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РБКвчера в 20:27

WSJ: Трамп интересовался приобретением США Гренландии

ТАССвчера в 19:11

Трамп захотел купить Гренландию, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 18:49

WSJ рассказала об интересе Трампа к покупке Гренландии

Интерфаксвчера в 18:15
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
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