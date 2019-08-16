Политика
Дональд Трамп подумывает приобрести ГренландиюВести.Ru вчера в 20:01
По данным издания, Трамп неоднократно интересовался у своих советников возможностью приобрести остров, а также ресурсами Гренландии. Известно, что президент США уже просил юрисконсульта Белого дома подготовить правовую экспертизу проекта, сообщает РИА Новости.
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Армия и оружие
Пентагон предупредил о росте влияния России в Африке
Обновлено вчера в 21:42
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Обновлено вчера в 00:03
Политика
Госдеп пригрозил последствиями экипажу иранского танкера Grace 1
Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что экипаж иранского танкера Grace 1 ждут последствия.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
Власти Подмосковья признали наличие двух свалок вблизи Жуковского
Обновлено вчера в 15:04
Здоровье
Врачи назвали продукты, которые убивают раковые клетки
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия
Посадившие в кукурузном поле самолет пилоты учились в Петербурге
Благодаря профессионализму и мастерству, пилоты посадили самолет в поле. При этом оба мужчины учились на берегах Невы.
Обновлено вчера в 10:55
Политика
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Армия и оружие
В Южной Корее заявили о пуске КНДР неопознанных снарядов
Военные Южной Кореи сообщили, что Северная Корея произвела пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.
Обновлено вчера в 20:03
Общество
Стало известно имя «Мисс Екатеринбург — 2019»
«Мисс Екатеринбург — 2019» стала 22-летняя Виктория Вершинина. Об этом сообщают городские СМИ.
Обновлено вчера в 19:06
Авто
В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей
Обновлено 14 августа в 15:14
Происшествия
Пропавшего в лесу в Омской области трехлетнего мальчика нашли живым
Спасатели нашли живым трехлетнего мальчика, который во вторник пропал в лесу в Большереченском районе Омской области.
Обновлено вчера в 04:59
Наука
Древние свиньи пережили полный геномный оборот после прибытия в Европу
"Археологи говорят, что свиней одомашнили на Ближнем Востоке, но генетические признаки европейских свиней указывают на родство с европейскими кабанами", — сообщают ученые из Оксфорского университета.
Обновлено вчера в 16:08
Футбол
Пять героев, благодаря которым «Спартак» во второй раз обыграл «Тун»
Есть основания полагать, что у второй победы над «Туном» пять творцов.
Обновлено вчера в 14:38
Путешествия
Названы любимые места россиян для курортных романов
В июле опрос онлайн-сервиса путешествий «Туту.ру» показал, что 32 процента россиян хотели бы завести курортный роман в отпуске, но не встретили подходящей кандидатуры.
Обновлено вчера в 04:43
Здоровье
Чаи помогают при заболеваниях пищеварительной системы
Нарушения в работе пищеварительных органов могут быть последствием неправильным питанием, поспешным употреблением пищи, увлечением алкоголем или курением.
Обновлено вчера в 07:32
Армия и оружие
В России рассказали о «контролировавшей полмира» АПЛ
Один тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 «Акула» был способен контролировать полмира, заявил ТАСС механик атомной подводной лодки ТК-20 «Северсталь» капитан-лейтенант Дмитрий Краснов.
Обновлено вчера в 21:34
Теннис
Российский теннисист Рублев обыграл Федерера на турнире в Цинциннати
Обновлено вчера в 16:57
Интернет
В «Антивирусе Касперского» была обнаружена уязвимость
Уязвимость обнаружил редактор немецкого компьютерного журнала c’t Рональд Айкенберг.
Обновлено вчера в 16:19
Авто
На Эльбрус! Экстремальный тест УАЗ Хантера
Ровно 45 лет назад, в августе 1974 года, три серийных УАЗ‑469Б покорили высоту 4200 метров.
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
Москвичку задержали за покупку лекарства для больного ребенка
В Москве таможенники задержали на почте женщину, заказавшую лекарство для ребенка, возбуждено уголовное дело.
Обновлено вчера в 22:11
Киберспорт
OG победила Evil Geniuses на групповом этапе The International 2019
OG победила Evil Geniuses на групповом этапе The International 2019. В первом матче OG разгромила EG со счетом 31:12.
Обновлено вчера в 23:21
Экономика
Промпроизводство в России с начала 2019 года выросло на 2,6%
Промышленное производство в России за период с января по июль 2019 года выросло на 2,6% в годовом выражении.
Обновлено вчера в 09:13
Финансы
Китай уступил Японии статус крупнейшего держателя госбумаг США
"Япония обогнала Китай (владеет госбумагами США на сумму $1,11 трлн - прим. ред.) и впервые с мая 2017 года стала крупнейшим держателем американских облигаций", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 17:53
Шоу-бизнес
Таинственный бизнесмен из США посетил могилу Началовой
Обновлено вчера в 11:55
Общество
В Росгвардии объяснили появление вакансии снайпера на HeadHunter
На появление вакансии снайпера на HeadHunter обратили внимание «Открытые медиа».
Обновлено вчера в 15:22
Политика
«Желтый человек» из Алеппо рассказал о жизни в плену у боевиков
Житель сирийского города Алеппо Абу Заккур уже 36 лет носит одежду только жёлтого цвета.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах
СМИ неверно трактовали слова главы МИД России Сергея Лаврова об условиях заключения мирного договора с Японией, заявила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Обновлено вчера в 14:39
Армия и оружие
За неделю 28 летательных аппаратов провели разведку у границ РФ
В Министерстве обороны РФ рассказали о разведывательной активности у воздушных границ России за неделю.
Обновлено вчера в 21:23
Политика
Стало известно о планах «новой церкви» Украины поменять главу
«Основным претендентом на место главы ПЦУ называют митрополита Луцкого и Волынского Михаила Зинкевича», — сказал источник, добавив, что тот пользуется «хорошей поддержкой у основных спонсоров церкви».
Обновлено вчера в 22:38