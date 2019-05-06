Политика
Трамп анонсировал увеличение пошлин на китайские товарыRuNews24.ru 05 мая в 17:21
Как сообщил президент Соединенных Штатов, в эту пятницу, 10 мая, он намеревается увеличить пошлины на китайские товары. Ожидается, что пошлины вырастут с 10 до 25%. Об этом американский лидер написал на своей страничке в социальной сети Twitter.
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Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево самолёта рассказал об авиакатастрофе
Обновлено вчера в 01:15
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских решили пожениться
Украинские звезды Настя Каменских и Алексей Потапенко, известный как Потап, наконец решили пожениться.
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия
Прокурор потребовал для Кокорина и Мамаева реальные сроки
Обновлено вчера в 11:48
Хоккей
Панарин – о будущем в «Коламбусе»: «Кто знает, я не думаю об этом»
«Кто знает, я не думаю об этом», - передает слова хоккеиста журналист TSN.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
«Ъ» назвал приоритетную версию крушения SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.
Обновлено вчера в 21:30
Общество
Сняла с себя все: Леди Гага разделась на красной дорожке Met Gala-2019
В Нью-Йорке в понедельник вечером весь цвет мира моды, кино и шоу-бизнеса собрался на самое грандиозное мероприятие года: в музее Метрополитен прошел Бал Института Костюма Met Gala-2019.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Один из «черных ящиков» сгоревшего SSJ-100 серьезно поврежден
Параметрический самописец лайнера SSJ-100, который загорелся после аварийной посадки в московском аэропорту Шереметьево 5 мая, получил серьезные повреждения.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия
Генпрокурор заявил о пяти жертвах протестов в Венесуэле
Обновлено вчера в 22:55
Общество
Пензенская прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах
Прокуратура Октябрьского района Пензы обязала директоров 20 школ запретить ношение хиджабов и другой религиозной одежды.
Обновлено вчера в 21:14
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
Православные христиане отмечают Радоницу — день поминовения усопших.
Обновлено вчера в 23:36
Финансы
Рубль балансирует около отметки 65
В плюсе рубль закрылся по отношению к британскому фунту, который обвалился на Форекс из-за неопределённости по Брекзит, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.
Обновлено в 00:10
Политика
Помпео обвинил Китай и Россию в агрессивном поведении в Арктике
Страны Арктики должны с настороженностью отнестись к деятельности Китая и России в регионе, заявил госсекретарь США Майкл Помпео 6 мая, выступая на министерской сессии Арктического совета в финском Рованиеми.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено 05 мая в 18:14
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено вчера в 07:18
Технологии
Систему бесперебойной работы Интернета в автомобилях создали в России
Обновлено вчера в 22:22
Авто
Составлен топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных праворульных машин в России.
Обновлено вчера в 05:33
Общество
Сколько получают несовершеннолетние дети политиков
Активы несовершеннолетних детей чиновники обязаны указывать в своих декларациях согласно антикоррупционному законодательству.
Обновлено вчера в 20:41
Экономика
Нацпроектам не хватает песка и щебня
Минэкономики оценило потребность экономики в стройматериалах Предусмотренное нацпроектами существенное наращивание объемов строительства жилья и дорог может привести к росту загрузки мощностей по производству наиболее востребованных стройматериалов — песка, щебня и битума до критически высокого уровня в 82–95%.
Обновлено вчера в 18:05
Армия и оружие
России отвели третье место по расходам на оборону
Американский военный эксперт Майкл Коффман отвёл России третье место в мире по расходам на оборону.
Обновлено вчера в 18:10
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:19
Происшествия
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
Обновлено вчера в 02:50
Политика
В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду
Минприроды России готовится запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:10
Гаджеты
Huawei воюет с Samsung в торговых центрах
В сторону первой версии склоняешься после другой фотографии, на которой запечатлён торговый центр снаружи.
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия
Власти Шри-Ланки задержали или уничтожили всех организаторов терактов
Власти Шри-Ланки объявили о задержании или уничтожении всех предполагаемых организаторов терактов, которые прошли в стране 21 апреля, а также всех лиц, которые были непосредственно связаны с организацией этих взрывов.
Обновлено вчера в 14:41
Общество
Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда
Российская писательница, переводчица и эссеист Елена Чижова в интервью Neue Zurcher Zeitung заявила, что глава СССР Иосиф Сталин является одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:46
Кино
Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе
Зрители популярного телевизионного сериала «Игра престолов» обратили внимание на ляп, который команда HBO пропустила в эфир.
Обновлено вчера в 14:01
Армия и оружие
Концепцию вертолета с электродвигателем начали разрабатывать в России
По полученной от источника информации, на первом этапе будет проработана концепция вертолетов с гибридной установкой (двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель), а на втором этапе — с электродвигателем.
Обновлено вчера в 19:50
Общество
В Москве потеплеет до +25 градусов
Максимально температура воздуха прогреется до +25 градусов, по области - до +26.
Обновлено вчера в 23:15