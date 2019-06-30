Политика
Дональд Трамп первым из президентов США пересек границу КНДРКоммерсантъ 03:00
Встреча президента США Дональда Трампа с главой КНДР Ким Чен Ыном началась в Пханмунджоме, сообщает американский телеканал CNN. Лидеры поприветствовали друг друга и пожали руки. Дональд Трамп пересек демаркационную линию и стал первым американским президентом, который зашел на территорию КНДР.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 08:48, Вашингтон
Общество
Пострадавшие от паводка под Иркутском начали получать компенсации
Обновлено вчера в 22:56
Общество
Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России
Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Музыка
Гран-при конкурса Чайковского получил французский пианист
Гран-при 16 Международного конкурса имени Чайковского объявлен получил французский пианист Александр Канторов.
Обновлено в 04:13
Происшествия
В Кронштадте произошел взрыв газа
Ранее сообщалось, что в субботу ночью в жилом доме в Коврове произошел хлопок газа, который привел к пожару.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала фото со свадьбы
По случаю праздника Лобода поделилась с фолловерами кадром с мамой и сестрой, а также видеопоздравлением от старшей дочери Евы.
Обновлено в 02:55
Политика
Трамп рассказал о встречах с диктаторами на саммите G20
Президент США Дональд Трамп рассказал о встречах с диктаторами на саммите G20 в японской Осаке, который прошел с 28 по 29 июня.
Обновлено в 08:00
Политика
Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко
Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено в 03:10
Политика
Песков указал на использование Путиным иностранных языков
Часто ли президент России Владимир Путин переходит на иностранные языки в ходе переговоров с иностранными коллегами, ответил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:23
Происшествия
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве подростка на скутере
29 июня правоохранители задержали подростка. Ранее 78.ru сообщал о том, что на Привокзальной площади в Павловске произошла поножовщина.
Обновлено в 04:28
Футбол
«Ювентус» объявит о трансфере Де Лигта 1 июля
Ювентус должен объявить о трансфере 19-летнего игрока в ближайший понедельник, сообщает Tuttosport.
Обновлено в 07:13
Культура
Грузинская оперная певица извинилась за выступления в России
Оперная певица Анита Рачвелишвили принесла жителям Грузии извинения за то, что ранее выступала в России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 04:12
Политика
Канадский премьер попал в неловкую ситуацию на саммите G20
Пользователи социальных сетей обратили внимание на неловкую ситуацию, произошедшую с премьером Канады Джастином Трюдо на полях G20 в Осаке.
Обновлено в 07:35
Общество
Июль в Петербурге начнется с грозы
В понедельник, 1 июля, в Северной столице будет тепло, но дождливо, сообщили в Северо-Западном Гидрометцентре.
Обновлено в 07:52
Политика
У военных появятся мусороперерабатывающие заводы и система учета ГСМ
В воинских частях РФ откроются заводы по переработке мусора, сообщает телеканал "Звезда".
Обновлено в 06:16
Общество
На Южном Урале снова объявлено штормовое предупреждение
Область ожидают жара, грозы и сильный ветер. В понедельник, 1 июля, регион второй день подряд будет атаковать штормовой ветер.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала слухи о конфликте с Пугачевой
Певица Кристина Орбакайте прокомментировала появление публикаций о ее якобы имевшем место конфликте с матерью, народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.
Обновлено в 05:22
Политика
Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине
Телеведущие Ольга Скабеева и Владимир Соловьев поспорили из-за перевода высказывания президента США Дональда Трампа о российском коллеге Владимире Путине.
Обновлено вчера в 17:30
Авто
Автоэксперты перевели названия китайских автомобилей
У каждой марки китайских автомобилей есть осмысленный перевод. Подборку опубликовал автомобильный портал «За рулем».
Обновлено в 07:19
Общество
Новый приток воды ожидается в Иркутской области
Синоптики предупредили о новых ливнях, которые, по предварительным прогнозам, обрушатся на подтопленные районы Иркутской области уже на следующей неделе.
Обновлено вчера в 19:57
Армия и оружие
Военные переброшены в зону наводнения в Иркутской области
Группа военных из центрального округа выдвинулась в зону наводнения в Иркутской области для оказанию помощи населению.
Обновлено в 08:44
Общество
Супруга эмира Дубая сбежала с детьми в Германию
Супруга эмира Дубая Мохаммеда Аль Мактума принцесса Хайя сбежала из ОАЭ и попросила убежища в Германии, прихватив из дома 31 млн фунтов стерлингов (2,5 млрд рублей), чтобы начать новую жизнь.
Обновлено вчера в 04:37
Общество
В Красноярском крае паводок топит Канск
Дожди, которые шли последнюю неделю на территории Красноярского края и Иркутской области привели к массовому подъему рек, текущих с гор Восточного Саяна.
Обновлено в 04:25
Технологии
В работе мобильного приложения «Тинькофф банка» произошел сбой
Сбой произошел в работе мобильного приложения "Тинькофф банка" в воскресенье, в организации это подтвердили.
Обновлено в 08:17
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
По информации организации, доктора задержали в пятницу сотрудники СК РФ по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме №4, исполняющая обязанности главврача которого Елена Белая сейчас также находится под домашним арестом.
Обновлено вчера в 15:59
Футбол
Зимой Евгений Савин может перейти в «Шеффилд»
Президент "Шеффилда": "Зимой хотим подписать с Савиным полноценный контракт"
Обновлено в 04:13
Игры
Gearbox: Battleborn позволил сделать Borderlands 3 лучше
Обновлено в 08:26